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Transformação da Matinha começa em 2027 com 10,2 hectares de edificado e 1,5 de espaço verde

Câmara aprovou primeira parte do loteamento promovido pela VIC Properties, também proprietária do empreendimento Prata Riverside Village. Projecto prevê total de 2000 apartamentos.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Matinha
DR | Matinha
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Estávamos em 2019 quando a VIC Properties anunciou a compra dos terrenos da Matinha, entre a Rua do Vale Formoso de Baixo e a Avenida Marechal Gomes da Costa. Eram mais de 20 hectares expectantes, numa antiga zona industrial cujos solos haviam sido contaminados pela Fábrica de Gás da Matinha, demolida em 2006 e da qual resta a paisagem dos gasómetros com o rio Tejo ao fundo. No ano seguinte, começou a descontaminação. Em 2021 e 2022, lá aconteceu o Festival Iminente, no seu posicionamento de arte efémera em lugares efémeros.

Agora sabe-se que os trabalhos para a construção de até 771 apartamentos distribuídos por 22 lotes (ocupando 101.836 metros quadrados) deverão começar em 2027, depois de, esta quarta-feira, 29 de Julho, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ter aprovado o licenciamento do primeiro loteamento da Unidade de Execução da Matinha. Além de habitação, o projecto contempla "comércio, serviços, equipamentos de lazer e outras actividades", 450 lugares de estacionamento e 1,46 hectares de espaços verdes e de "equipamentos de utilização colectiva", área esta cedida pela promotora imobiliária à autarquia.

A intervenção prevê também alterações na infra-estrutura viária, como o adeus ao viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa e o prolongamento da Alameda dos Oceanos. O objectivo é ligar o Parque das Nações à zona ribeirinha sul e prolongar o Parque Ribeirinho Oriente (que tem 4 hectares) ao longo de mais de um quilómetro, como previsto.

Matinha
DRMatinha

"Com o desenvolvimento do Prata Riverside Village, contribuímos para o dinamismo que hoje define Marvila. A Matinha simboliza o passo seguinte desta visão”, afirma o CEO da VIC Properties, João Cabaça, em comunicado. Também numa nota enviada à imprensa, a autarquia defende que "com esta intervenção, Lisboa prossegue a requalificação da sua frente oriental" e que "o projecto contribuirá também para aproximar e integrar os diferentes bairros desta zona da cidade".

O lote A, cujo licenciamento foi agora aprovado, representa 36,5% da totalidade do projecto, que prevê 2000 habitações, 12 hectares de espaços verdes, 6,5 hectares de serviços e de retalho, uma escola e pontos de lazer.

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