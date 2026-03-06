Trivium, Cavalera e Okkultist no aquecimento para o Evil Live

O festival de metal de Lisboa vai começar mais cedo do que o previsto. A organização anunciou o Evil Live Warm-Up, uma noite de concertos a 4 de Julho.

Não aguenta esperar pelo Evil Live? Temos boas notícias: a organização anunciou o Evil Live Warm-Up, uma noite de concertos marcada para 4 de Julho na Sala Tejo da Meo Arena, pensada como arranque oficial da edição deste ano do festival. O cartaz junta os norte-americanos Trivium, os irmãos Cavalera e os portugueses Okkultist.

A liderar o alinhamento estão os Trivium, uma das bandas mais consistentes do metal moderno. Formado no início dos anos 2000 e liderado por Matt Heafy, o grupo construiu uma carreira marcada pela combinação entre agressividade, precisão técnica e uma abordagem melódica que ajudou a alargar o alcance do género.

Outro dos momentos centrais da noite será protagonizado pelos irmãos Max e Igor Cavalera, com o espectáculo “Cavalera Plays Chaos A.D.”, no qual irão revisitar integralmente Chaos A.D., disco originalmente lançado em 1993 pelos Sepultura e frequentemente apontado como um dos álbuns mais influentes do heavy metal.

A completar o alinhamento estão os Okkultist, um dos nomes que têm vindo a ganhar destaque na nova geração do metal extremo português.

Este aquecimento acontece na véspera do festival propriamente dito, que se vai realizar a 5 de Julho, também no MEO Arena, com um cartaz liderado por Marilyn Manson e Megadeth, além de concertos de Mastodon, Converge, The Gathering e Imminence.

Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 4 Jul (Sáb). 45€-50€

