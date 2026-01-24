Um clube do livro ao pequeno-almoço? É n’O Bolo da Marta

Marta Gonçalves Viegas, de O Bolo da Marta, acaba de lançar um clube do livro. Chama-se The Upstairs, acontece ao pequeno-almoço em Belém, com direito a um menu de assinatura da marca, e é dinamizado pela influencer Joana Simões, que soma mais de 27 mil seguidores entre o TikTok e o Instagram. O primeiro encontro está marcado para 7 de Fevereiro e só há dez lugares.

Inspirado pelo sucesso do BookTok, a comunidade literária do TikTok, o clube de leitura d’O Bolo da Marta surgiu da vontade de dinamizar o piso superior da loja, um espaço utilizado habitualmente para workshops, que agora passa também a acolher um novo formato. Com a curadoria da influencer Joana Simões, responsável pela escolha dos livros e dinamização das sessões, o The Upstairs inclui um menu de pequeno-almoço, com croissants, iogurtes, mini-quadrados de brownie de chocolate, tartelettes e, claro, os famosos bolos de suspiro.

Daniela Sousa O clube de leitura inclui um menu de pequeno-almoço

A obra escolhida para o primeiro debate literário foi O Cavaleiro e a Mariposa, de Rachel Gillig, que une romance e fantasia. “O favorito de Joana e, por isso, o ideal para o arranque da iniciativa, num mês marcado pelo Dia dos Namorados”, lê-se em comunicado. “A dinâmica pressupõe a leitura prévia do livro por parte dos inscritos.” A ideia é que se possam trocar ideias e impressões sobre o livro durante o encontro.

Com inscrições limitadas, a participação nos encontros custa 17€ e inclui a experiência e o pequeno-almoço, entre as 11.00 e as 13.30. Os bilhetes já estão à venda no site d’O Bolo da Marta. Se não tiver lido o livro do mês ou não tiver disponibilidade para participar no dia 7, só tem de ficar atento. Haverá, com certeza, mais oportunidades de se juntar.

Rua Bartolomeu Dias, 95 (Belém). Seg-Sáb 11.00-18.00 (The Upstairs: 7 Fev, Sáb 11.00-13.30)

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn