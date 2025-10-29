O Bolo da Marta mudou-se para Belém – e tem agora cookies de suspiro

A marca que ficou conhecida pelos merengues não pára de crescer e, por isso, precisava de uma casa maior. Em Belém, serve muito mais do que bolos – e até tem esplanada.

Tudo começou com um bolo de chocolate com natas e frutos vermelhos que fazia suspirar os amigos de uma estudante de farmácia. Em Janeiro de 2012, os bolos da Marta deixaram de ser uma resolução de ano novo e tornaram-se numa marca de verdade, adequadamente baptizada de O Bolo da Marta.

Os anos passaram e do digital, o projecto saltou para as ruas de Lisboa – primeiro na Lx Factory (2014), depois no Chiado (2019) e agora em Belém. Os espaços iam ficando pequenos para a marca que não parava de crescer – em receitas e em popularidade –, sem nunca perder o lado caseiro e artesanal. "O Bolo da Marta nasceu da cozinha de casa e continua a ter esse espírito de proximidade. Queremos que cada pessoa sinta que está a saborear algo feito com amor e tempo”, diz Marta Gonçalves Viegas em comunicado.

DANIELA SOUSA PHOTOGRAPHY

DANIELA SOUSA PHOTOGRAPHY

No número 95 da Rua Bartolomeu Dias, a apenas cinco minutos a pé do CCB (e a meio caminho entre a Focacceria BM e a Nunes Real Marisqueira), uma pequena esplanada e dois andares (com uma capacidade total de 26 pessoas sentadas) convidam a provar os bolos de suspiro que deram fama a'O Bolo da Marta. Mas não só. No novo espaço, pensado ao detalhe pela fundadora, também estão disponíveis outros bolos, opções salgadas, de pastelaria e de cafetaria, entre as quais se destacam tostas, bagels, bowls de iogurte e granola caseira, croissants, folhados e várias bebidas de café e matcha.

Em jeito de brunch, os clientes podem escolher entre dois menus pré-definidos: o de 15€ inclui croissant de pistáchio, Nutella ou misto, bowl de iogurte e granola, sumo e café; já o de 17€ propõe tosta de abacate e salmão ou mozzarella, pesto e tomate, uma fatia de bolo, sumo e café.

DANIELA SOUSA PHOTOGRAPHY

DANIELA SOUSA PHOTOGRAPHY

A mezzanine, com uma mesa comunitária que noutra vida foi uma porta, pode ser reservada para reuniões, workshops ou pequenas festas. Os bolos – de suspiro ou tradicionais, de farinha, como se lê no menu – podem ser pedidos à fatia ou inteiros. Para quem não vai para os lados de Belém, continua a ser possível encomendar através do site ou por e-mail.

Olá, Outono

As receitas de O Bolo da Marta sempre acompanharam a sazonalidade – e para as novas estações do Outono e do Inverno há novidades e regressos. As cookies de suspiro (4€) são uma estreia e apresentam-se em sabores como Lotus Biscoff, manteiga de amendoim e chocolate e Nutella.

De volta, depois de um Verão cheio de morangos e outras frutas da época, estão os populares bolo de maçã e canela (35€), bolo de romã (35€), bolo de mirtilo e hortelã (35€) e bolo merengado de chocolate e doce de leite (52€).

DANIELA SOUSA PHOTOGRAPHY

Rua Bartolomeu Dias, 95 (Belém). Seg-Sáb 11.00-18.00

