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Desde idílicas ilhas mediterrânicas a um remoto festival de música, saiba onde aproveitar ao máximo o próximo grande evento celestial.
Há muitos eventos emocionantes a acontecer em todo o mundo este ano, mas um dos mais raros e impressionantes é, sem dúvida, o próximo eclipse solar, preparado para mergulhar partes da Europa ocidental e do norte na escuridão já no próximo mês de Agosto.
Embora seja inegavelmente estonteante ver a impressionante lua aureolada – particularmente se tiver a sorte de estar algures ao longo da trajectória da totalidade –, a magia de um eclipse não se fica por aqui. O escurecimento do céu não só mergulha as áreas afectadas em temperaturas mais frias, como também melhora significativamente a nossa visão das estrelas e dos planetas.
Soa bastante mágico, certo? É por isso que delineámos abaixo um guia que lhe diz tudo o que precisa de saber sobre exactamente onde e quando estar quando o eclipse ocorrer.
Marque no calendário: quarta-feira, 12 de Agosto. Embora os eclipses solares ocorram aproximadamente a cada 18 meses nalgum ponto do planeta, o mesmo local apenas é brindado com escuridão total a cada 360 a 410 anos.
A trajectória da totalidade (onde se tem a experiência completa do sol bloqueado pela lua) para o próximo eclipse solar atravessa partes de Portugal, do norte de Espanha, da Islândia e da Gronelândia e Rússia árctica.
Se é um fã acérrimo de astroturismo, esperam-se vistas excelentes do eclipse na zona ocidental da Islândia, particularmente em Reiquiavique, Reykjanes, Snæfellsnes e nos Fiordes Ocidentais. Vai até haver um festival de música de quatro dias, o Iceland Eclipse, para celebrar o fenómeno.
Em Agosto, é provável que sejamos abençoados com céus limpos, e a escassa densidade populacional da Islândia significa que os níveis de poluição luminosa são baixos, o que irá melhorar a vista. Vá ao site do Visit Iceland para ver um mapa interactivo que mostra precisamente onde cai a trajectória da totalidade e a que horas cada região será eclipsada.
No entanto, Espanha deverá ser o melhor local devido ao facto de o eclipse acontecer mesmo por altura do pôr-do-sol (e com condições meteorológicas de céu limpo mais fiáveis). Será visível em todo o país, tal como em Portugal Continental, sobretudo no limite nordeste, com uma percentagem de ocultação do Sol de 100% no Parque Natural de Montesinho, em Bragança, mas abaixo está uma lista detalhada de todos os locais na Península Ibérica onde se esperam as vistas mais espectaculares, de acordo com a Agência Espacial Europeia.
Totalidade
Eclipse parcial
Na Islândia, o Time and Date estima que o eclipse começará às 16.42, atingirá a totalidade às 17.43 e durará três minutos, terminando completamente às 18.49. Ainda segundo a mesma organização, no Porto o eclipse solar parcial deve começar às 18.34 e terminar às 20.25. Em Lisboa, deverá ser entre as 18.38 e as 20.29. E há eventos programados de norte a sul do país, antes, depois e durante. Por exemplo, em Arruda dos Vinhos, o Observatório do Moinho de Cardosos vai promover uma sessão de observação, a partir das 18.30.
O primeiro destino em Espanha a ser coberto pela escuridão será Santander às 20.26, o que durará uma hora e 48 minutos. A última cidade é Cuenca, onde começará às 20.32 e durará uma hora e 46 minutos. Para descobrir a que horas se espera o eclipse em cada destino, dirija-se directamente ao site do Instituto Geográfico Nacional de Espanha.
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