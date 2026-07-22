Desde idílicas ilhas mediterrânicas a um remoto festival de música, saiba onde aproveitar ao máximo o próximo grande evento celestial.

Há muitos eventos emocionantes a acontecer em todo o mundo este ano, mas um dos mais raros e impressionantes é, sem dúvida, o próximo eclipse solar, preparado para mergulhar partes da Europa ocidental e do norte na escuridão já no próximo mês de Agosto.

Embora seja inegavelmente estonteante ver a impressionante lua aureolada – particularmente se tiver a sorte de estar algures ao longo da trajectória da totalidade –, a magia de um eclipse não se fica por aqui. O escurecimento do céu não só mergulha as áreas afectadas em temperaturas mais frias, como também melhora significativamente a nossa visão das estrelas e dos planetas.

Soa bastante mágico, certo? É por isso que delineámos abaixo um guia que lhe diz tudo o que precisa de saber sobre exactamente onde e quando estar quando o eclipse ocorrer.

Quando é o eclipse solar total na Europa?

Marque no calendário: quarta-feira, 12 de Agosto. Embora os eclipses solares ocorram aproximadamente a cada 18 meses nalgum ponto do planeta, o mesmo local apenas é brindado com escuridão total a cada 360 a 410 anos.

Onde vai acontecer o eclipse?

A trajectória da totalidade (onde se tem a experiência completa do sol bloqueado pela lua) para o próximo eclipse solar atravessa partes de Portugal, do norte de Espanha, da Islândia e da Gronelândia e Rússia árctica.

Se é um fã acérrimo de astroturismo, esperam-se vistas excelentes do eclipse na zona ocidental da Islândia, particularmente em Reiquiavique, Reykjanes, Snæfellsnes e nos Fiordes Ocidentais. Vai até haver um festival de música de quatro dias, o Iceland Eclipse, para celebrar o fenómeno.

Em Agosto, é provável que sejamos abençoados com céus limpos, e a escassa densidade populacional da Islândia significa que os níveis de poluição luminosa são baixos, o que irá melhorar a vista. Vá ao site do Visit Iceland para ver um mapa interactivo que mostra precisamente onde cai a trajectória da totalidade e a que horas cada região será eclipsada.

No entanto, Espanha deverá ser o melhor local devido ao facto de o eclipse acontecer mesmo por altura do pôr-do-sol (e com condições meteorológicas de céu limpo mais fiáveis). Será visível em todo o país, tal como em Portugal Continental, sobretudo no limite nordeste, com uma percentagem de ocultação do Sol de 100% no Parque Natural de Montesinho, em Bragança, mas abaixo está uma lista detalhada de todos os locais na Península Ibérica onde se esperam as vistas mais espectaculares, de acordo com a Agência Espacial Europeia.

Totalidade

Corunha

Bilbau

Saragoça

Valência

Castellón de la Plana

Soller, Maiorca

Cidade de Ibiza

Leão

Burgos

Santander

Cuenca

Oviedo

Bragança

Eclipse parcial

Madrid

Barcelona

Sevilha

Córdova

Ilhas Canárias

Porto

Lisboa

Açores

Madeira

A que horas será visível?

Na Islândia, o Time and Date estima que o eclipse começará às 16.42, atingirá a totalidade às 17.43 e durará três minutos, terminando completamente às 18.49. Ainda segundo a mesma organização, no Porto o eclipse solar parcial deve começar às 18.34 e terminar às 20.25. Em Lisboa, deverá ser entre as 18.38 e as 20.29. E há eventos programados de norte a sul do país, antes, depois e durante. Por exemplo, em Arruda dos Vinhos, o Observatório do Moinho de Cardosos vai promover uma sessão de observação, a partir das 18.30.

O primeiro destino em Espanha a ser coberto pela escuridão será Santander às 20.26, o que durará uma hora e 48 minutos. A última cidade é Cuenca, onde começará às 20.32 e durará uma hora e 46 minutos. Para descobrir a que horas se espera o eclipse em cada destino, dirija-se directamente ao site do Instituto Geográfico Nacional de Espanha.

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