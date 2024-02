Eclipses e chuvas de meteoros: o que vamos ver no céu em 2024

Em Dezembro, além da mudança de estação, com o Solstício de Inverno no dia 22, conte com duas chuvas de meteoros.

As Geminídeas são consideradas uma das mais espectaculares chuvas de meteoros do ano. Com sorte, conseguimos avistar cerca de 120 meteoros por hora no seu pico, que em Portugal será entre os dias 13 e 14 de Dezembro. Ao contrário da maioria das outras chuvas, as Geminídeas não estão associadas a um cometa mas a um asteroide: o 3200 Phaethon, que demora cerca de 1,4 anos a orbitar o Sol.

Já a chuva de meteoros Ursídeas – associada ao cometa 8P/Tuttle – está activa anualmente entre 17 e 26 de Dezembro. O pico ocorre geralmente entre os dias 22 e 23.