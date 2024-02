Com esta app para Android é fácil saber quando nasce e se põe o sol e quando é a hora dourada ou hora mágica, uma expressão utilizada por fotógrafos que se refere ao período do crepúsculo logo após o nascer do sol e logo antes do pôr-do-sol, quando a luz do dia é mais avermelhada e mais suave do que quando o Sol está mais alto no céu. Mas também para não perder a hora azul, o período do crepúsculo durante o amanhecer e o anoitecer no qual o Sol está logo abaixo do horizonte, fazendo com que parte dos raios solares residuais penetrem indirectamente na atmosfera terrestre assumindo uma tonalidade predominantemente azul.

Preço: gratuita