Notícias

Uma conversa e oficina sem preconceitos sobre BDSM? Sim, no The Joy Spot

O espaço dedicado ao prazer feminino começa o novo ano com conversas e encontros. O BDSM é um dos temas em cima da mesa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
The Joy Spot
Rita Chantre
Estávamos em Setembro do ano passado quando a Avenida Defensores de Chaves, no Saldanha, ganhou uma sex shop bem diferente do habitual. O The Joy Spot abriu portas como um espaço inteiramente dedicado ao prazer feminino e as suas fundadoras, Joana Pereira e Julia Pessis, prometeram desde logo desconstruir preconceitos. Em 2026, propõem conversas, encontros e experiências em torno de vários temas, incluindo a prática de BDSM (sigla para bondage, disciplina, sadismo e masoquismo).

Em Janeiro, depois de um encontro onde se vai explorar “prazer e vitalidade no Inverno”, no dia 8, às 19.00, há conversa online no dia 13, à mesma hora, com Ana Vaz, criadora de espaços seguros, e Bernardo, fundador do The Rope Garden, um projecto multidisciplinar que aproxima a sexualidade não normativa – kink e BDSM, por exemplo – do universo das artes plásticas. Para não perder pitada, é só inscrever-se online. E sim, é grátis.

Se, por outro lado, o que quer é passar à acção, Fevereiro arranca com um workshop de introdução ao BDSM, para quem queira compreender o que é e o que não é, e como o poderá praticar em segurança, de forma informada e consciente. A actividade – que é dinamizada por Ana Vaz – está marcada para 1 de Fevereiro, às 17.00, com uma duração prevista de duas horas. O preço é de 35€ – 80€ se quiser comprar logo bilhete para o nível 2.

Mas o que é BDSM?

O termo BDSM refere-se a um conjunto de práticas de estimulação sexual consentidas, como bondage e disciplina, dominação e submissão, e sadomasoquismo, e podem ou não envolver actos sexuais. No encontro do The Joy Spot, Ana Vaz irá explicar isto e muito mais, abordando sobretudo a necessidade de negociar limites, palavras de segurança (que podem ser usadas a qualquer momento para sair da situação) e cuidados após. No final, haverá demonstrações guiadas.

O The Joy Spot tem, no piso de baixo da loja, uma sala que funciona sob marcação cem por cento dedicada ao BDSM e ao kinky. Podia ser uma galeria de arte, mas aqui estão expostos floggers, vendas, algemas, palmatórias e chicotes. A marca japonesa Liebe Seele domina o espaço com objectos em couro de alta qualidade e a enorme cruz de Santo André em madeira tanto pode servir de inspiração como para experimentar a sensação de estar preso.

Avenida Defensores de Chaves 13B (Saldanha). Ter-Sáb 11.30-19.30 (sala BDSM sob marcação). Conversa online sobre BDSM: 13 Jan, Ter 19.00. Grátis; BDSM – Nível 1: 1 Fev, Dom 17.00. Desde 35€

