O Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA de 2026 já arrancou oficialmente! E se for minimamente parecido com o fervor que Nova Iorque está a ver com os Knicks neste momento – com comidas azuis e cor-de-laranja por todo o lado e zonas de claque nos comboios suburbanos –, centenas de restaurantes, bares e negócios vão entrar na acção. Mas se grita "Força Portugal!" desde que nasceu, então temos o sítio ideal para si.

Caso ainda não saiba, o Time Out Market New York, em Brooklyn veste-se de vermelho e verde para o Mundial. Numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, todo o recinto do mercado foi transformado numa experiência imersiva para os adeptos, a Casa de Portugal. A activação multi-sensorial, que começou no dia 13 de Junho e dura até ao final do torneio, junta comida, bebida e a energia de Portugal com demonstrações de cozinha ao vivo, copos e mais copos de vinhos portugueses e experiências culturais únicas, incluindo a celebração dos Santos Populares.

O mercado com vista para Manhattan torna-se assim um ponto central para os dias de jogo. A festa oficial arranca com o jogo Portugal vs. Congo a 17 de Junho, seguido pelo embate contra o Usbequistão a 23 de Junho e outro a 27 de Junho, desta vez contra a Colômbia.

Além das transmissões em directo, a esplanada do quinto piso promete alimentar as multidões com comida portuguesa, cervejas e vinhos. E durante o intervalo, os visitantes podem espreitar as experiências dedicadas aos adeptos, como o interactivo Portugal Match Quiz.

Aqui tem um rápido resumo de todos os jogos até agora:

17 de Junho: Portugal vs. Congo

23 de Junho: Portugal vs. Usbequistão

27 de Junho: Portugal vs. Colômbia

Os fãs de futebol, ponto final, podem assistir a todos os confrontos no mercado de Dumbo e no espaço de Manhattan, o Time Out New York, Union Square. E independentemente de quais sejam as duas equipas a defrontar-se a 18 de Julho, ambos os mercados vão transmitir a final, com uma celebração de Portugal em grande escala no mercado de Dumbo.

Que comece o jogo!

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