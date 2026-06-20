A Serra da Estrela está entre os novos destinos distinguidos pela sua biodiversidade e valor ecológico excecional.

Foi apenas no mês passado que noticiámos que a UNESCO tinha designado 12 novos geoparques de todo o planeta, elevando o número total de áreas protegidas para uns expressivos 241.

No entanto, o Dia Mundial do Ambiente foi a 5 de Junho e, para assinalar a ocasião, a mesma entidade anunciou que tinham sido designadas também 14 novas reservas da biosfera. Foi o 55.º aniversário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, que viu os primeiros locais designados em 1971, e agora, o total eleva-se a uns colossais 797 locais em 145 países. Entre os destinos distinguidos encontra-se a Serra da Estrela, reconhecida pelo seu valor ecológico excepcional.

Qual é a diferença entre um geoparque e uma biosfera?

Enquanto os geoparques foram escolhidos a dedo pela UNESCO (com base em candidaturas do Conselho Global de Geoparques) para reconhecer a sua combinação de “conservação, educação ambiental e uma abordagem sustentável ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que apoiam os povos nativos e as comunidades locais na promoção da sua cultura e know-how”, as reservas da biosfera são, por seu lado, exemplos de excepcional valor ecológico.

Segundo a revista Wanderlust, estas áreas são “laboratórios vivos, que ajudam a desenvolver soluções sustentáveis para limitar os efeitos das alterações climáticas, travar a perda de biodiversidade e promover formas de vida sustentáveis”.

Onde ficam as 14 novas reservas da biosfera?

Embora o nome biosfera possa invocar imagens de paisagens remotas e verdejantes, há de tudo nestas reservas, desde ilhas inteiras a quintas e comunidades activas.

Recém-designada em 2026 e a primeira nação insular inteira a ser reconhecida como reserva foi Aruba, que é um destino deslumbrante no sul do Mar do Caribe. Fica nos trópicos, mas ao contrário de muitas outras ilhas, tem um clima árido que a assemelha mais a um deserto do que a uma floresta tropical.

Fotografia: Shutterstock / Yingna Cai Aruba

Curiosamente, a Cidade do Quebeque também foi designada, o que reflecte um reconhecimento crescente do papel das áreas metropolitanas que não só coexistem com a biodiversidade, mas também a apoiam (assim como ao desenvolvimento sustentável).

A primeira reserva da biosfera de sempre em Timor-Leste, Nino Konis Santana, situa-se no Triângulo de Coral (casa de mais de 75% das espécies de coral do mundo) e inclui também a maior floresta primária remanescente no país. No Paraguai, uma das regiões mais ameaçadas e com maior biodiversidade do planeta, a Floresta Atlântica do Alto Paraná, também foi designada.

“As reservas da biosfera provam todos os dias que proteger a natureza e melhorar a vida humana não são objectivos concorrentes”, afirmou o director-geral da UNESCO, Khaled El-Enany. Abaixo, encontra a lista completa dos locais recém-designados.

Estas são as 14 novas reservas da biosfera:

Lago Escútari (Shkodër), Albânia Theniet El Had, Argélia Ilha de Aruba, Aruba Grande Cáucaso, Azerbaijão Takamanda, Camarões Cidade do Quebeque, Canadá Dalankuh-Qamishlou, Irão Tost Toson Bumbiin Nuruu, Mongólia Bacia Hidrográfica do Lago Skadar, Montenegro Sur del Alto Paraná, Paraguai Matibay na Bayan ng Sablayan, Filipinas Serra da Estrela, Portugal Nino Konis Santana, Timor-Leste Phong Nha-Ke Bang, Vietname

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