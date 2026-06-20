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A Serra da Estrela está entre os novos destinos distinguidos pela sua biodiversidade e valor ecológico excecional.
Foi apenas no mês passado que noticiámos que a UNESCO tinha designado 12 novos geoparques de todo o planeta, elevando o número total de áreas protegidas para uns expressivos 241.
No entanto, o Dia Mundial do Ambiente foi a 5 de Junho e, para assinalar a ocasião, a mesma entidade anunciou que tinham sido designadas também 14 novas reservas da biosfera. Foi o 55.º aniversário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, que viu os primeiros locais designados em 1971, e agora, o total eleva-se a uns colossais 797 locais em 145 países. Entre os destinos distinguidos encontra-se a Serra da Estrela, reconhecida pelo seu valor ecológico excepcional.
Enquanto os geoparques foram escolhidos a dedo pela UNESCO (com base em candidaturas do Conselho Global de Geoparques) para reconhecer a sua combinação de “conservação, educação ambiental e uma abordagem sustentável ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que apoiam os povos nativos e as comunidades locais na promoção da sua cultura e know-how”, as reservas da biosfera são, por seu lado, exemplos de excepcional valor ecológico.
Segundo a revista Wanderlust, estas áreas são “laboratórios vivos, que ajudam a desenvolver soluções sustentáveis para limitar os efeitos das alterações climáticas, travar a perda de biodiversidade e promover formas de vida sustentáveis”.
Embora o nome biosfera possa invocar imagens de paisagens remotas e verdejantes, há de tudo nestas reservas, desde ilhas inteiras a quintas e comunidades activas.
Recém-designada em 2026 e a primeira nação insular inteira a ser reconhecida como reserva foi Aruba, que é um destino deslumbrante no sul do Mar do Caribe. Fica nos trópicos, mas ao contrário de muitas outras ilhas, tem um clima árido que a assemelha mais a um deserto do que a uma floresta tropical.
Curiosamente, a Cidade do Quebeque também foi designada, o que reflecte um reconhecimento crescente do papel das áreas metropolitanas que não só coexistem com a biodiversidade, mas também a apoiam (assim como ao desenvolvimento sustentável).
A primeira reserva da biosfera de sempre em Timor-Leste, Nino Konis Santana, situa-se no Triângulo de Coral (casa de mais de 75% das espécies de coral do mundo) e inclui também a maior floresta primária remanescente no país. No Paraguai, uma das regiões mais ameaçadas e com maior biodiversidade do planeta, a Floresta Atlântica do Alto Paraná, também foi designada.
“As reservas da biosfera provam todos os dias que proteger a natureza e melhorar a vida humana não são objectivos concorrentes”, afirmou o director-geral da UNESCO, Khaled El-Enany. Abaixo, encontra a lista completa dos locais recém-designados.
Estas são as 14 novas reservas da biosfera:
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