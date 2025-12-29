Vai de comboio festejar o fim do ano? CP reforça oferta

Mais cerca de 40 mil lugares. São estas as contas da Comboios de Portugal (CP) quanto ao saldo de reforço de transportes previsto para entre esta quarta e quinta-feira, dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Na Grande Lisboa, "todos os serviços regulares na Linha de Sintra (Sintra–Rossio) e na Linha de Cascais serão realizados em composição dupla a partir das 21.00 do dia 31 de Dezembro". Está ainda programado o "reforço de oferta na madrugada de 1 de Janeiro, com comboios especiais entre Rossio e Sintra (01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00, 04.00 e 05.00); entre Cais do Sodré e Cascais (02.00, 03.00 e 04.00); e entre Cascais e Cais do Sodré (02.00), informa a empresa em comunicado, detalhando que os comboios terão paragem em todas as estações. "A par disso, as obras de modernização da Linha de Cascais estarão suspensas até 4 de Janeiro de 2026."

No Porto, os serviços regulares dos comboios urbanos também serão reforçados, prevendo-se a circulação de 14 comboios especiais. "No total, entre as 20.00 do dia 31 de Dezembro e as 08.00 do dia 1 de Janeiro, serão disponibilizados mais 19.500 lugares face à oferta regular", informa a CP.