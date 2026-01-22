Subscrever
Vem aí mais um espectáculo de tributo às ‘Guerreiras do K-Pop’

O concerto inspirado no sucesso da Netflix estará em digressão pelo país de Abril a Julho. Em Lisboa, há apresentação a 25 de Abril, no MEO Arena.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Guerreiras do K-Pop
DR | Guerreiras do K-Pop
As Guerreiras do K-Pop, um musical de animação sobre um trio pop feminino que luta contra demónios para salvar o mundo, continua a inspirar espectáculos de tributo. Depois da produção do Grupo Chiado, anuncia-se agora As Guerreiras do K-Pop em Concerto, com apresentações de norte a sul do país. Em Lisboa, acontece a 25 de Abril, no MEO Arena.

Segundo comunicado, o espectáculo – que cruza música, dança e storytelling – distingue-se “tanto pela abordagem envolvente como por uma produção audiovisual de grande escala”, com coreografias, efeitos visuais e interpretações ao vivo de temas de hits como “Golden” e “How It’s Done”. 

Além do concerto em Lisboa, estão previstas apresentações em Águeda (18 de Abril), Póvoa de Varzim (19 de Abril), Porto (2 de Maio), Elvas (23 de Maio), Lamego (30 de Maio), Açores (6 de Junho), Faro (13 de Junho), Alcobaça (27 de Junho) e Santarém (25 de Julho).

Os bilhetes – à venda na BOL, na Lebillet e nas bilheteiras físicas habituais – custam entre 35€ e 40€.

MEO Arena (Lisboa). 25 Abril, Sáb 15.00. 35€-40€

