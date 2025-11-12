Vento forte arrancou telhado de edifício da estação de Santa Apolónia

Estrutura voou para a Calçada de Santa Apolónia na manhã desta quarta-feira. Rajadas de vento podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora durante o dia.

Uma parte do telhado do armazém da empresa Comboios de Portugal (CP), na Estação de Santa Apolónia, voou com a força do vento, na manhã desta quarta-feira, 12 de Novembro.

A estrutura de chapa metálica caiu para a Calçada de Santa Apolónia, danificando vários carros, mas não há registo de feridos.

Depois de ter declarado alerta amarelo para Lisboa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o aviso para laranja, dada a previsão de chuvas intensas, ventos fortes (que podem ultrapassar os 100 km/h) e agitação marítima, sobretudo na quarta e quinta-feira. A situação meteorológica motivada pela depressão Cláudia deverá prolongar-se até sexta-feira.

