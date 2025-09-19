Wanderlust: o triatlo do bem-estar está de volta (e este ano são dois dias)

No ano passado, só tivemos um dia. Este ano, temos dois: a programação arranca a 27 de Setembro e estende-se até dia 28. Além de um arranque em festa, com DJs portugueses e internacionais, o Wanderlust promete, mais uma vez, um dia inteiro dedicado ao tradicional “triatlo mindful”, que combina yoga, corrida e meditação.

O festival começa na sexta-feira, 27 de Setembro, com uma festa ao pôr-do-sol. A partir das 16.00 e até às 23.00, o Parque Eduardo VII será palco de DJs como Deer Jade, Beard 2 Beard, DJ Anthony, Celine e Carneiro.

Já no sábado, dia 28, a programação tem início às 08.00 e só termina dez horas depois. Primeiro faz-se uma corrida de 10 quilómetros, ou uma caminhada de cinco quilómetros, pelo Corredor Verde até Monsanto. Depois há masterclass de yoga, com Tarik van Prehn e Sara Montes. Segue-se, claro, uma sessão de 30 minutos de meditação guiada, com Manu Rodrigues. Pelo meio, haverá ainda actividades variadas no relvado, incluindo dança com aros, yoga aéreo e pilates. Está ainda previsto um Clube de Leitura e Chá, promovido pela Fnac e a Tetley.

Além do já conhecido Kula Market, espaço dedicado ao bem-estar e produtos sustentáveis, a edição deste ano conta também com a estreia do Sport Market. “Queremos que esta edição do Wanderlust seja uma verdadeira celebração do corpo, da mente e da comunidade, com experiências para todos e momentos que ficam na memória”, lê-se em comunicado da organização do festival, que foi criado em 2009 e está actualmente presente em mais de 20 países.

Parque Eduardo VII. 27-28 Set, Sex 16.00-23.00, Sáb 08.00-18.00. 25€-28,50€

