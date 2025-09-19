Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Notícias

Wanderlust: o triatlo do bem-estar está de volta (e este ano são dois dias)

Yoga, corrida e meditação. É a tríade sagrada do evento internacional, que também conta com DJ sets na programação.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Wanderlust
Wanderlust
Publicidade

No ano passado, só tivemos um dia. Este ano, temos dois: a programação arranca a 27 de Setembro e estende-se até dia 28. Além de um arranque em festa, com DJs portugueses e internacionais, o Wanderlust promete, mais uma vez, um dia inteiro dedicado ao tradicional “triatlo mindful”, que combina yoga, corrida e meditação.

O festival começa na sexta-feira, 27 de Setembro, com uma festa ao pôr-do-sol. A partir das 16.00 e até às 23.00, o Parque Eduardo VII será palco de DJs como Deer Jade, Beard 2 Beard, DJ Anthony, Celine e Carneiro.

Já no sábado, dia 28, a programação tem início às 08.00 e só termina dez horas depois. Primeiro faz-se uma corrida de 10 quilómetros, ou uma caminhada de cinco quilómetros, pelo Corredor Verde até Monsanto. Depois há masterclass de yoga, com Tarik van Prehn e Sara Montes. Segue-se, claro, uma sessão de 30 minutos de meditação guiada, com Manu Rodrigues. Pelo meio, haverá ainda actividades variadas no relvado, incluindo dança com aros, yoga aéreo e pilates. Está ainda previsto um Clube de Leitura e Chá, promovido pela Fnac e a Tetley.

Além do já conhecido Kula Market, espaço dedicado ao bem-estar e produtos sustentáveis, a edição deste ano conta também com a estreia do Sport Market. “Queremos que esta edição do Wanderlust seja uma verdadeira celebração do corpo, da mente e da comunidade, com experiências para todos e momentos que ficam na memória”, lê-se em comunicado da organização do festival, que foi criado em 2009 e está actualmente presente em mais de 20 países.

Parque Eduardo VII. 27-28 Set, Sex 16.00-23.00, Sáb 08.00-18.00. 25€-28,50€

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no FacebookInstagram Whatsapp

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.