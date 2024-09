O Wanderlust, que este ano passará por mais de 50 cidades em todo o mundo, está de volta a Portugal. Em Lisboa, o evento terá lugar no dia 29 de Setembro, no Jardim da Torre de Belém. Além de aulas de yoga, a programação inclui outras actividades ao ar livre, como meditação, mas também workshops e palestras com nomes conhecidos da área.

“Em tempos de constante mudança e desafios, o Wanderlust celebra a importância da felicidade e do bem-estar físico e mental. Acreditamos que encontrar equilíbrio e harmonia interior é essencial para uma vida plena e com propósito. Por isso, o nosso compromisso passa por proporcionar um espaço onde todos – mesmo aqueles que não têm no yoga ou no exercício físico uma prática do dia-a-dia – possam explorar práticas que promovam saúde, alegria e conexão, inspirando uma jornada contínua de auto-descoberta e crescimento pessoal”, diz o responsável pelo Wanderlust Portugal, Nuno Carvalho, citado em comunicado.

A programação arranca às 09.00, com 30 minutos de treino de alta intensidade, seguidos de 60 minutos de yoga ao som de um DJ set e 20 minutos de meditação guiada. Concluído o chamado “triatlo mindful”, o palco principal irá acolher diferentes aulas, que poderá acompanhar através de auscultadores sem fios.

Poderá ainda contar com várias actividades para fazer no relvado, como yoga aéreo, airfit (treino cardiovascular de grande intensidade com recurso a um trampolim) e hoop dancing (dança com arcos). Estão ainda previstos workshops e palestras conduzidos por especialistas em diferentes áreas, da nutrição ao desenvolvimento pessoal. Caso lhe dê a fome, haverá uma área de restauração, com snacks, pizzas, hambúrgueres vegetarianos, saladas e bebidas. É ainda possível reservar previamente o seu almoço.

Depois da paragem por Lisboa, o Wanderlust realiza-se no Funchal, a 5 de Outubro, e no Porto, no dia 6. Os bilhetes já estão disponíveis online, no site do evento, e custam entre 27€ e 38€ (incluindo um saco com ofertas). A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos.

