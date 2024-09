O novo festival de Lisboa junta cultura, activismo e ecologia na Estrela

Pensar a crise ecológica através da arte e da cultura. É a proposta do novo Festival Alecrim, que chega ao Jardim da Estrela a 19 de Setembro, para quatro dias de concertos, debates, performances e workshops. A entrada é gratuita.

Pensada como uma colaboração entre a Casa do Jardim da Estrela e o colectivo Alecrim – Arte e Ativismo Climático, a iniciativa integra a programação da rede Um Teatro em Cada Bairro da Câmara Municipal de Lisboa e arranca na quinta-feira, 19 de Setembro, às 19.30, com um concerto do cantautor Luca Argel.

“Inspirado em iniciativas como o festival de música We Love Green em Paris, o festival Ecoperformance no Brasil ou o Climate Change Theater Action nos Estados Unidos, surgiu a ideia de criar um evento em Portugal que fosse, por um lado, lúdico e consciente e, por outro, leve, acessível e divertido. No cruzamento de arte, activismo e ecologia, o Festival Alecrim surge da convicção de que a arte e a cultura são fortes ferramentas para a mobilização social que, quando postas em prática, podem servir como gatilho para a mudança”, lê-se em comunicado do colectivo Alecrim.

Depois da inauguração na quinta, a programação retoma na sexta-feira, 20 de Setembro, pelas 17.00, com um debate sobre experiências de activismo climático em Portugal, da protecção dos ecossistemas marinhos às mobilizações estudantis. Segue-se um espectáculo de stand-up do humorista Carlos Pereira (‘5 para a Meia-Noite’, ‘Juro que Aconteceu’, ‘Levanta-te e Ri’), às 19.00, e um concerto de Catarina Branco, que promete combinar sons de folclore e música electrónica, às 19.45.

No sábado, 21 de Setembro, o dia começa mais cedo, às 10.00, com um workshop de escrita criativa facilitado por Margarida Vale Gato e Yolanda Santos, seguido de um debate às 15.00, para abordar o papel de ‘Os media face à urgência climática’, com presença de Aline Flor (Público), Catarina Carvalho (Mensagem de Lisboa) e Daniel Borges (Ebulição). À tarde, realiza-se um workshop de ecologia sonora (15.00), um debate sobre o papel dos agentes culturais na abordagem à crise climática (18.00) e um DJ set por Luís Severo (19.30).

No último dia, 22 de Setembro, a manhã é dedicada aos mais novos com o workshop de criação de animações em stop motion, das 10.00 às 13.00. Segue-se um debate sobre o clima com académicos e investigadores portugueses (15.00), um workshop de teatro climático (15.00) e, para terminar na pista de dança, um concerto de La Barca (18.00), projecto do pianista Rui Filipe e da cantora Mili Vizcaíno.

Jardim da Estrela. 19-22 Set, Qui 19.00, Sex 17.00, Sáb-Dom 10.00. Entrada livre

