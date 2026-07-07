A Time Out diz

Para promover as raças autóctones portuguesas, Kiko Martins decidiu criar uma série de eventos especiais no seu restaurante de carne, O Talho. Com cada experiência a centrar-se numa raça diferente, com desmanche de um animal e degustação comentada de vários cortes, estes jantares vão contar com a presença de um produtor da raça em destaque. O primeiro, dedicado ao gado barrosão, terá o criador Carlos Sousa (Quinta do Souto) a explicar os seus métodos de trabalho, antes de se passar a uma desmancha didáctica de um exemplar inteiro, servindo para ilustrar o esqueleto, a musculatura e o destino culinário de cada segmento. Depois, é hora de experimentar a carne à mesa, sendo servidas partes distintas do animal, preparadas segundo diferentes técnicas, com harmonização de vinho. A iniciativa, limitada a 20 lugares, pretende consciencializar o público sobre o percurso dos alimentos.