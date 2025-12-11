Na Raro Cacau, não há nada que não tenha sido pensado ao pormenor, desde a fachada com ar de confeitaria parisiense – o toldo verde-floresta com lettering a dourado – até à mobília e aos acabamentos, como a parede de cerâmica cor de chocolate. Mas a grande estrela é a vitrine de placas de chocolate vendidas a quilo, com avelãs, pistácios, favos de mel e outras combinações artesanais. O difícil é escolher, até porque basta um segundo de hesitação para os olhos se perderem pela secção de pastelaria. Há brigadeiros, cookies de vários sabores, cinnamon rolls doces e salgados, bolos frescos – como o de chocolate com calda de brigadeiro, uma bomba calórica que ninguém perde tempo a contar –, e até gelados exclusivos. A ideia é ir visitando e deixar-se surpreender pelo que encontrar no dia, mas, se preferir fazer degustações em casa, não se preocupe. Nas prateleiras, dentro de embalagens pensadas para oferecer, há desde cereais ou amêndoas envoltos em diferentes tipos de chocolate até caixas de orangettes e gingembrettes.
Raro Cacau
A Time Out diz
Detalhes
Discover Time Out original video