Rico Pizza

Sob a Ponte 25 de Abril, um casal de artistas transformou um espaço abandonado num local onde a criatividade se revela à mesa. Enrico Donaruma, norte-americano de ascendência italiana, e Carolina Carvalhal, brasileira de ascendência portuguesa, fazem as suas saborosas pizzas de estilo nova-iorquino com massa de fermentação lenta e têm dez à escolha: a Regular, a Tomato e Burrata, a Pepperoni (a que mais sai), a Cogumelos, a Spianata Picante, a Vodka Pancetta (em que o molho de tomate é preparado com vodka e natas, como em Nova Iorque), a Curgete, a Alcachofra Pancetta, a Vegan Regular e a Espinafres e Limão (a mais heterodoxa e a nossa favorita). Para entrada tem pão de alho (com o dito cujo a sério) e para a sobremesa um tiramisù leve e pouco doce e uma cookie americana gigante cortada às fatias – ao contrários das pizzas, que só saem inteiras, com 30 centímetros de diâmetro. Os donos da casa sugerem que acompanhe tudo com vinho, embora haja cerveja Musa na carta.

