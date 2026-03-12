Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

  1. Senzi
    Rita Chantre
    PreviousNext
    /5
  2. Senzi
    Rita Chantre | Senzi
    PreviousNext
    /5
  3. Senzi
    Rita Chantre
    PreviousNext
    /5
  4. Senzi
    Rita Chantre | Conjunto de prova de matcha
    PreviousNext
    /5
  5. Senzi
    Rita Chantre | Sakura matcha cloud latte
    PreviousNext
    /5

Senzi

  • Restaurantes
  • Cais do Sodré
Publicidade

A Time Out diz

O nome não quer dizer nada. É apenas uma sensação, umas cócegas na língua: “sen-zi”, diz Anna Pirogov, co-fundadora deste novo espaço no Cais do Sodré. É um café para se estar, no verdadeiro sentido da palavra – a tecnologia deve ficar guardada no bolso ou na mala, aqui conversa-se, saboreia-se, observa-se. À mesa, só mesmo o matcha, servido simples ou em bebidas de autor, e a oferta de pequeno-almoço, que inclui desde ovos cozidos a baixa temperatura até papas de aveia com fruta fresca e cheesecake basco, um dos best-sellers da casa. 

Depois, na hora de se ir embora, e a equipa do Senzi espera que a experiência seja tão agradável que queira adiar esse momento o mais possível, é possível comprar lotes da Nomad, para fazer os seus próprios cafés e cocktails no conforto de sua casa. Na verdade, também já pode mandar vir tudo o resto através de Uber Eats e Glovo.

Detalhes

Endereço
Rua da Moeda, 12
Lisboa
1200-275
Horário
Seg-Sex 08.00-17.00, Sáb-Dom 09.00-17.00
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.