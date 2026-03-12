A Time Out diz

O nome não quer dizer nada. É apenas uma sensação, umas cócegas na língua: “sen-zi”, diz Anna Pirogov, co-fundadora deste novo espaço no Cais do Sodré. É um café para se estar, no verdadeiro sentido da palavra – a tecnologia deve ficar guardada no bolso ou na mala, aqui conversa-se, saboreia-se, observa-se. À mesa, só mesmo o matcha, servido simples ou em bebidas de autor, e a oferta de pequeno-almoço, que inclui desde ovos cozidos a baixa temperatura até papas de aveia com fruta fresca e cheesecake basco, um dos best-sellers da casa.

Depois, na hora de se ir embora, e a equipa do Senzi espera que a experiência seja tão agradável que queira adiar esse momento o mais possível, é possível comprar lotes da Nomad, para fazer os seus próprios cafés e cocktails no conforto de sua casa. Na verdade, também já pode mandar vir tudo o resto através de Uber Eats e Glovo.