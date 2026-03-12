No Senzi, o brunch cruza-se com a cultura do matcha

O nome não quer dizer nada. É apenas uma sensação, umas cócegas na língua: “sen-zi”, diz Anna Pirogov, co-fundadora deste novo espaço no Cais do Sodré. É um café para se estar, no verdadeiro sentido da palavra – a tecnologia deve ficar guardada no bolso ou na mala, aqui conversa-se, saboreia-se, observa-se. À mesa, só mesmo o matcha, servido simples ou em bebidas de autor, e a oferta de pequeno-almoço, que inclui desde ovos cozidos a baixa temperatura até papas de aveia com fruta fresca e cheesecake basco, um dos best-sellers da casa.

O Senzi é tudo com que Anna e o marido, Nikita, sonhavam. Desde que chegaram a Portugal, vindos de Yekaterinburg, na Rússia, que têm contribuído para a cultura do café em Lisboa: primeiro com o Bloom Coffee Room, que entretanto fechou portas, e depois com o The Folks e o Liberty. “Já não somos proprietários desses espaços, vendemos a nossa parte, mas foi assim que fomos acumulando experiência, contactos, pensando este novo projecto”, revela Anna. “Ao fim de sete anos, é a cereja no topo do bolo. É tudo o que queríamos.” A começar pela localização.

Num bairro activo como o Cais do Sodré, o Senzi convida a relaxar. A ideia é que não seja mais um espaço de brunch onde se faz co-work. Da decoração – minimalista, em tons pastel e com motivos naturais, incluindo nos azulejos vintage – à carta, que inclui várias opções veganas e à base de plantas, foi tudo pensado para “reduzir o ritmo”. “Os computadores são proibidos. Isso é trabalho, aqui não se trabalha”, reforça. “Quando estamos com a cara enfiada num ecrã, não somos sequer capazes de perceber o que estamos a beber e a comer. É triste termos um bom prato à nossa frente e não apreciarmos de facto os sabores, não os conseguirmos distinguir.”

Rita Chantre

A prata da casa é o matcha, ingrediente extraído da planta Camellia Sinensis, a mesma espécie a partir da qual também se obtém o chá verde e o chá preto. Na verdade, o matcha, proveniente de pequenas quintas no Japão, resulta da moagem das folhas mais jovens do chá verde, que são cultivadas à sombra e, mais tarde, convertidas em pó – o grande benefício é ser rico em L-Teanina, um aminoácido não proteico que promove calma e foco. No Senzi, realizam-se provas e oficinas de matcha, onde se aprende sobre diferentes variedades e métodos de preparação. O conjunto de prova custa 8€ e inclui três shots de qualquer tipo de matcha, como o Kai, o Nishio e o Ikigai, mas o que tem mesmo feito sucesso são as bebidas de autor.

Rita Chantre Conjunto de prova de matcha

Além de cafés de assinatura, como o Mont Blanc (6€), um cold brew com creme de laranja e baunilha, há o que Anna chama de cocktails de matcha, como o vegano sakura matcha cloud latte (6,50€), com matcha Ikigai, chá de flor de cerejeira e doce natural de morango. É servido frio e “bebemo-lo” desde logo com os olhos. Quem o preparou foi o barista Reagan, que veio para Portugal fazer um mestrado em Desenvolvimento Internacional e acabou a especializar-se em café e matcha. “Temos esta máquina de fazer café absolutamente incrível. É a nossa besta”, brinca. “Permite-nos controlar tudo, basta fazer o setup com os grãos que queremos usar e temos até três receitas num único equipamento. É impressionante.”

Se preferir, também há café da Nomad, chocolate da Puchero, vinho natural e cerveja artesanal. É só escolher o que prefere para o seu brunch. Na cozinha, a oferta foca-se sobretudo em ovos, servidos das mais variadas maneiras. Em omelete com salmão e iogurte de harissa (14€), por exemplo, ou mal passados com húmus de pimento vermelho e almôndegas de frango (14€), acompanhados de pão ázimo integral com dukkah, uma mistura de especiarias, frutos secos e sementes. Também os há em tosta aberta ou mexidos, que também podem ser pedidos apenas como extra.

Rita Chantre Sakura matcha cloud latte

Para uma opção menos vista, Anna sugere as papas. Há de arroz com salmão (11€), com queijo creme cítrico, parmesão e nori, e quentes (10€), de aveia com coco, quinoa, chia, manga, doce de mirtilo e cobertura crocante de coco com caju e sementes de abóbora. Mas “têm de guardar um espacinho para a sobremesa”, diz-nos. O best-seller é o cheesecake basco (8€), para os quais até já mandaram fazer uma caixa de take-away. Há também arroz-doce com manga (8€), bola de cacau e sésamo preto (2,50€) e bola de matcha, amêndoa e coco (2,50€) – estas duas últimas opções são perfeitas para se quiser só um docinho a acompanhar o seu café.

Rita Chantre

Já no menu de almoço, servido apenas entre as 12.00 e as 16.30, encontra desde um hambúrguer gourmet (14€) a uma sopa de caril verde com tofu (10€), para acompanhar com bebidas sazonais (6€), como o latte de matcha Hojicha com miso e sésamo. Depois, na hora de se ir embora, e a equipa do Senzi espera que a experiência seja tão agradável que queira adiar esse momento o mais possível, é possível comprar lotes da Nomad, para fazer os seus próprios cafés e cocktails no conforto de sua casa. Na verdade, também já pode mandar vir tudo o resto através de Uber Eats e Glovo. “Esperamos ajudar as pessoas a parar, e claro que queremos que venham cá, é para isso também que estamos a trabalhar na nossa agenda de workshops.”

Rua da Moeda, 12 (Santos). Seg-Sex 08.00-17.00, Sáb-Dom 09.00-17.00

