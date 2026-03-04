Fica perto da Avenida da Liberdade e é o segundo espaço da marca. Tem tudo o que um italiano deve ter: pizzas, massas, risottos e lambrusco, claro.

O toldo vermelho que cobre a esplanada chama a atenção de quem passa pela Barata Salgueiro, transversal à Avenida da Liberdade. Talvez seja por isso que às 12.20 haja já um grupo de 16 pessoas a instalar-se nas mesas do La Repubblica 29. Aberto desde o início de Janeiro, não precisou de se fazer anunciar para começar a ter a casa cheia: aconteceu logo nos dois ou três primeiros dias. Os almoços preenchem-se com quem trabalha na zona; ao jantar há turistas e muitas pessoas que vão assistir a algum espectáculo por ali.

“Apesar de termos aqui alguns hotéis à volta, começamos também a sentir essa variação das pessoas que vão descobrindo e vão entrando. O cliente de almoço é corporativo, normalmente pede pratos do dia, ou pratos mais rápidos, como as pizzas e as massas, enquanto o cliente de jantar acaba por ser aquele que demora mais tempo, que já pede entrada, o prato principal e a sobremesa”, explica o chef Fábio Paixão da Silva. Está na empresa há quatro anos e cria pratos para todos os menus. No total, são 16 conceitos. “Na minha cabeça organizo tudo em caixinhas, é a única forma.” Ainda assim, não se queixa: o La Repubblica 29 não lhe deu muitas dores de cabeça. O nome foi herdado do irmão mais velho – o La Repubblica 37, que fica na Avenida da República –, e o 29 é o número da porta que ocupa na Rua Barata Salgueiro.

Rita Chantre A bruschetta al pomodoro do La Repubblica 29

A carta tem massas, pizzas, risottos e grelhados, mas as entradas não devem ser passadas à frente. Além do clássico panne d’aglio (4,95€), há carpaccio di salmone (11,50€), com salmão fumado, vinagrete de mostarda e mel, rúcula, tomate cherry e alcaparras ou bruschetta al pomodoro (4,75€) que junta pão torrado, tomate cherry, manjericão e pesto. O tomate é saboroso e sumarento e repousa em quantidade generosa sobre uma fatia de pão que não perde a crocância.

Do forno Jasper, alimentado a carvão natural, saem coisas como a tagliata di manzo (15,50€), um entrecote de novilho grelhado com rúcula, tomate cherry, lascas de parmesão e batata frita, e a costoletta di manzo (13,50€), costela cozinhada a baixa temperatura e fumada, acompanhada com batata frita e salada. Porém, é o imponente forno de pizzas, fabricado em Itália, que dá nas vistas. Há mais de uma dezena à escolha, entre a firenze (10,70€), com tomate, manjericão, queijo mozzarella, espinafres baby, ovo, lascas de parmesão e orégãos; a funghi (11,70€), com tomate, manjericão, queijo mozzarella, cogumelos frescos e orégãos; e a calzone (13,20€), a pizza enrolada com tomate, manjericão, mozzarella, salame italiano, chouriço, azeitonas e orégãos. Mas, já que aqui estamos, há que provar aquela que tem o nome da casa: a La Repubblica (13,30€) tem tomate, manjericão, queijo mozzarella, salmão fumado, rúcula, cebola roxa e redução de balsâmico. A massa é fina e estaladiça, o salmão, a rúcula e a cebola são um trio vencedor e o vinagre dá-lhe um toque diferente.

Rita Chantre La Repubblica 29

O que o La Repubblica 29 faz com esta pizza sente-se em todo o lado. O tradicional é homenageado, mas sempre com um toque moderno e contemporâneo. Isto vê-se até na decoração sóbria que junta verde escuro, alguns dourados e o castanho das madeiras das cadeiras e do bar, que fica logo à entrada. As mesas estão cobertas por toalhas de riscas verdes e brancas e há lugar para 70 pessoas. No exterior é o vermelho que domina a esplanada pronta para receber 20 pessoas. “Queríamos que fosse um espaço que funcionasse bem ao almoço e ao jantar, apesar de os clientes serem bastante diferentes, e queríamos sobretudo que transmitisse conforto”, explica Joana Lima, responsável de marketing. Logo depois do bar há uma zona mais reservada, protegida por divisórias de vidro. Pode ser um espaço mais tranquilo para um almoço de trabalho ou para um jantar de grupo.

Na carta, além das pizzas, podem escolher um risotto al gamberi (13,95€), com bisque, camarão, alho, coentros e queijo parmesão; ou o linguini pescatore (13,65€), feito de massa linguine com molho de tomate picante, mexilhão, amêijoas, lulas e camarão. É tudo salteado com azeite, alho e tomate cereja e chega à mesa em forma de festim colorido. Quem gosta de marisco, não vai olhar para mais nada; quem não adora picante, pode provar sem medos: o chef Fábio Paixão da Silva e a respetiva equipa são meigos.

Rita Chantre Linguine com molho de tomate picante, mexilhão, amêijoas, lulas e camarão do La Repubblica 29

Entre cozinha e sala há 15 pessoas a trabalhar. Com a abertura do novo espaço, a equipa que já estava rotinada no La Repubblicca 37 passou para aqui, para assegurar que tudo correria bem nos primeiros tempos, e a nova equipa está no primeiro espaço a ter formação. Esta dança das cadeiras não é perceptível para os clientes – mas aquela que se faz nos sabores novos, sim. Além da carta, no dia 20 de cada mês muda a lista de pratos do dia. Há sempre um prato de carne, um de peixe e uma pizza. Podem variar entre polpettone ripieno di formaggio (12,50€), almôndegas recheadas com queijo e bacon, linguine, pomodoro e salada de rúcula, e pizza campagnola (11,50€), com pomodoro, mozzarella, tomate cherry, azeitonas, manjericão e azeite – mas estes são apenas dois exemplos entre dezenas.

Sede também ninguém passa. A escolha certa é um lambrusco (garrafas entre 16,50€ e 28,50€): em casa de italiano, o melhor é beber italiano. Há ainda vinhos, cocktails e sangria: branca, tinta (3,90€ o copo, 8,90€ meio litro, 12,90€ um litro) ou de espumante (9,70€ meio litro, 15,90€ um litro).

Rita Chantre

Rita Chantre O dolce La Repubblica

Vale a pena guardar espaço para o tiramisù (6,25€) ou o biscotto affogatto (4,95), um biscoito de amaretto e gelado de baunilha, afogados em café. Na dúvida, arrisque tudo e escolha o dolce La Repubblica (6,75€), um semifrio de chocolate que chega dentro de uma cesta de massa crocante. Tem mousse de chocolate, bolacha, pepitas de chocolate e chantilly. E deixamos-lhe aqui uma dica do chef: virar tudo ao contrário, sem medos, e misturar. “Muitas pessoas comem o que está dentro do cesto e ignoram essa parte ou então provam os elementos separados. Acho que assim fica mais completo.”

Testado e aprovado. Visualmente não fica bonito, mas desaparecerá tão depressa do prato que ninguém vai dar por isso.

Rua Barata Salgueiro 29A. 927 628 909. Seg-dom 12.00-23.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

A Gala Michelin aproxima-se – e nós já sabemos alguns detalhes sobre a cerimónia de 10 de Março. Antes disso, aconteceu o relançamento de Henrique Sá Pessoa fora do grupo Plateform – e o chef espera nada menos do que duas estrelas Michelin no novo restaurante e também refrescou a sua proposta no Time Out Market. Leia ainda sobre os novos Polémico, Entropia, Adega Etelvina, Temakiko, Patife e Inception.