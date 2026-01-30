Daniela Ruah e Juliana Penteado vão ser as mestres-de-cerimónia da gala Michelin na Madeira

A 10 de Março, vamos ficar a conhecer a terceira edição do Guia Michelin para Portugal. Nessa noite, uma constelação de cinco chefs do Funchal, coordenada por Benoît Sinthon, vai celebrar a cozinha madeirense com um menu especial.

Octávio Freitas conquistou a estrela Michelin para o Desarma em 2024. Foi uma das novidades do primeiro Guia Michelin inteiramente português, apresentado numa gala em Albufeira, no Algarve. Dois anos depois, é um dos anfitriões escolhidos para a terceira edição nacional do famoso guia, que este ano será conhecido no Funchal, a 10 de Março. Vai integrar um elenco de cinco chefs locais, coordenado pelo duplamente estrelado Benoît Sinthon, que servirá nessa noite um menu de exaltação da actual gastronomia madeirense.

O chef do Il Gallo d’Oro (que, além das duas estrelas Michelin, tem uma estrela verde) será ainda acompanhado por Francisco Avalada (William, uma estrela), Júlio Pereira (Akua, recomendado) e João Dinis (Casal da Penha, Bib Gourmand). Ficámos a sabê-lo esta sexta-feira, numa conferência de imprensa no Mercado dos Lavradores, onde também foi divulgada a apresentadora da gala: a actriz Daniela Ruah. Na passadeira vermelha, os convidados serão recebidos pela chef pasteleira Juliana Penteado, que dará assim, de certa forma, continuidade à experiência de mestre-de-cerimónias iniciada no Masterchef Portugal. A gala será transmitida em directo pela televisão, uma estreia no universo Michelin, a nível internacional, através do Conta Lá. Também poderá ser vista em streaming nas redes sociais.

Além de liderar a equipa de chefs na gala, Benoît Sinthon assumirá ainda o papel de embaixador da Madeira, nos seus canais de comunicação, nas semanas até ao evento. Nesse esforço, será acompanhado por todos os chefs nacionais com duas estrelas: Dieter Koschina (Vila Joya), Hans Neuner (Ocean), Henrique Sá Pessoa (ex-Alma, a preparar-se para abrir um restaurante em nome próprio, ainda em Fevereiro – leia aqui a entrevista à Time Out), José Avillez (Belcanto), Ricardo Costa (The Yeatman), Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova) e Vítor Matos (Antiqvm). O mote será “A taste of the stars”.

“Há 15, 20, 30 anos, se alguém me dissesse que isto iria acontecer aqui na Madeira, parecia quase uma miragem. Mas está a acontecer”, começou por dizer Octávio Freitas. “Orgulha-me imenso como madeirense, com 28 anos de carreira, poder estar aqui neste palco sem nunca ter precisado de sair da Madeira para trabalhar. Isto não é só por uma questão de bairrismo, é por uma questão de missão, de legado”, disse. “Fazer parte deste palco, como 100% produto madeirense, ter nascido cá, ter sido formado na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, ter trabalhado em empresas madeirenses, e agora estar aqui, neste palco, reconhecido por todos no mundo da gastronomia, é uma honra enorme para mim e acho que para todos os madeirenses”, afirmou ainda, sublinhando a importância que a gastronomia tem tido no reforço da Madeira como destino turístico.

Sara Marote, directora executiva da Associação de Promoção da Madeira, tomaria o microfone pouco depois para corroborar essa ideia. “O caminho que a Madeira tem percorrido ao nível da afirmação do destino, através de um posicionamento superior, não é indiferente à evolução da oferta sentida na restauração e na gastronomia em geral. A qualidade dos novos restaurantes, a procura que os mesmos despertam, a relação que mantêm com os produtores locais e o contributo que têm dado à economia local, são inquestionáveis.” O número de restaurantes no guia tem vindo a aumentar. Actualmente, são 12, cinco dos quais foram entronizados no ano passado, numa cerimónia no Porto.

A expectativa da organização para este ano é uma “afluência massiva” à Madeira dos chefs presentes no guia, para uma gala com 500 a 750 pessoas, incluindo convidados de vários outros países. O momento musical ficará a cargo dos madeirenses Napa, que venceram o Festival da Canção em 2025.

No caminho até ao evento, no hotel Savoy Palace, a Michelin vai ainda lançar concursos nas redes sociais cujos prémios passam por um convite duplo para assistir à gala, bem como “experiências gastronómicas” em restaurantes seleccionados pelo guia. Para 3 de Março, também no Funchal, está agendado o debate “Formar o futuro”, com Octávio Freitas; Noélia Reis, da Savoy Signature; Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal; Fernando Figueiredo, da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira; e Leonor Pinto, aluna da mesma escola; e Carlos Díez de la Lastra, da Escuela Internacional de Les Roches. Será transmitido pelo canal Conta Lá.

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Começar o ano a comer fora pode ser difícil, mas não é impossível. Para isso, juntámos os melhores restaurantes até dez euros e, vá, até vinte. Se anda à procura de novidades, estes são os novos restaurantes que deve ter debaixo de olho; em Fevereiro, não perca a cozinha algarvia de Noélia Jerónimo no Chiado. Leia ainda sobre a cidade das pastelarias fechadas e veja nossas escolhas para o melhor de 2025 e para os melhores croquetes de Lisboa.