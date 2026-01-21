Noélia, a “chef dos chefs”, vai cozinhar no Chiado durante uma semana

De 5 a 12 de Fevereiro, Noélia Jerónimo vai estar em Lisboa para um pop-up algarvio. Vamos encontrar os sabores da Ria Formosa no Bairro do Avillez.

Com o seu conhecido, reconhecido e concorrido restaurante em Cabanas de Tavira encerrado desde Dezembro, para férias, Noélia Jerónimo está a preparar-se para trazer os seus pratos de peixe e marisco para Lisboa. Durante uma semana, entre 5 e 12 de Fevereiro, a “chef dos chefs”, como há quem a apelide, vai instalar-se no Páteo do Bairro do Avillez para um pop-up que “celebra o Algarve e os sabores da Ria Formosa”.

Disponível tanto ao almoço como ao jantar, a carta inclui sopa de peixe, ovas de choco, robalo braseado com xerém e caldo de berbigão, arroz de limão com pargo vermelho e amêijoas, pataniscas de polvo com migas de tomate, atum de cebolada à moda da Avó Maria e raia alhada. Para fechar a refeição, há bolo de amêndoa e tarte de alfarroba.

“Esta é uma cozinha simples, verdadeira e cheia de sabor, preparada com toda a dedicação pela chef Noélia com o propósito de criar momentos felizes à mesa”, escreve o Grupo José Avillez, em comunicado. Um “festim de sabores do Sul”, sublinha-se na mesma nota. Além do restaurante Noélia original, a sua cozinha pode ainda ser provada no Marina com Noélia, que abriu em Julho de 2024 no Real Marina Hotel & Spa, na Marina de Olhão.

Durante o período do pop-up, o menu habitual do Páteo continua a ser servido.

