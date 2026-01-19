O Gigi, restaurante-bandeira do Algarve, vai instalar-se em Lisboa durante quatro dias

A marinada de vieiras, o xerém de berbigão ou os carabineiros com morrones, pratos emblemáticos da Quinta do Lago, vão ser servidos no JNcQUOI Avenida de 21 a 24 de Janeiro.

O Gigi está de volta a Lisboa. O histórico restaurante da Quinta do Lago, no Algarve, vai ocupar a cozinha do JNcQUOI Avenida, de quarta-feira a sábado, com as especialidades de peixe e marisco que há décadas fazem dele um destino gastronómico de eleição. Consigo, traz “um menu que celebra a autenticidade dos ingredientes e uma cozinha cheia de alma”.

A iniciativa repete-se desde 2019, a convite do chef executivo do JNcQUOI, António Bóia, e já é quase uma tradição de Janeiro no restaurante do grupo Amorim Luxury. Desta vez, no entanto, é especial: o Gigi faz 40 anos em 2026 e esta é uma boa maneira de começar a celebrar esse marco, quando o Algarve e em particular o Parque Nacional da Ria Formosa são ainda uma miragem de bom tempo e boa vida para os lisboetas.

O menu deste takeover, anunciou o JNcQUOI Avenida, inclui “propostas que celebram produto, simplicidade e muito sabor”. Para as entradas, conte com ceviche frio de atum (24€), marinada de vieiras à portuguesa (27€), xerém de berbigão (27€) e tomatada de ovos com camarão (25€). Nos pratos principais, há massada do mar (38€), carabineiros com morrones (75€), pampo com molho siciliano (42€) e tigres com molho de pimenta verde (45€).

DR Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi

Avenida da Liberdade, 182-184 (Avenida). 21 936 9900. Seg-Dom 12.00-00.00

