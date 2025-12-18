O melhor de Lisboa em 2025

Já ouviu falar em café com compota de alperce? Ou com sumo de pepino? Se a resposta é não, deixe-se estar que nós explicamos tudo. A filosofia de Sia Fung, a jovem por trás do MAS, é que o café não tem de ser sempre a mesma coisa. E é no seu espaço, no Arco do Cego, que nos convida a provar combinações irreverentes, pensadas ao detalhe e que vão variando consoante as épocas. Estas bebidas são servidas por si só ou num dos combinados da carta. O café de eleição é da Olisipo, ainda que haja outras marcas, como a DAK. Vale bem a pena a visita, quer seja para aventurar-se no campo do café, experimentar a saborosa tarte basca ou comer a tosta de lava de Biscoff (“french toast” recheada de leite condensado), uma verdadeira perdição. O atendimento cuidado e a simpatia que nos chega do outro lado do balcão tornam ainda melhor toda a experiência.