Fazer, preparar e servir pastrami é uma arte dominada apenas por alguns. Neste espaço que abriu no início de 2024, o ingrediente é rei e senhor, o que fica desde logo declarado no nome. “As estrelas são os seis tipos de pastrami, onde sobressaem os de carne de vaca, que podem ser com maionese, com o molho da casa ou com kimchi; e o de salmão, com ovo, queijo-creme e pickle de cebola roxa. Todos bons, mas foi consensual, entre os três comensais, que a Reuben era a mais saborosa, e que talvez faltasse um pouco de fumo a todas elas.” As palavras são de Alfredo Lacerda, então crítico da Time Out, depois de visitar o Let’s Pastrami, em Dezembro do ano passado.

Monocromático e minimalista, o espaço não vai além dos 20 lugares sentados. A ementa é também ela reduzida, além de focada neste ingrediente principal. Ao todo, são oito sanduíches, e em todas é-lhe dado a escolher entre brioche e pão de fermentação lenta, curiosamente os únicos ingredientes das sandes que não são feitos na casa. Com preços entre os 12€ e os 15€, as opções incluem o Mustard Classic, o Spicy Kimchi e o Rachel, com pastrami de peru.