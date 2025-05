Bibs: o café de bairro que Leonor Godinho transformou (sem o mudar) numa casa de sandes

Era um típico café de bairro, com pães de deus e bolos de arroz nas vitrines, leites de chocolate e sumos alinhados, de seu nome Apolo XI, até que os seus proprietários decidiram que estava na altura da reforma. Na mesma altura, Leonor Godinho procurava um espaço para trazer de volta a sandes de pastrami que tanto sucesso fez quando chefiava a Musa da Bica. Calha que a chef conhecia o espaço e a família e a transição acabou por acontecer de forma rápida, natural e, mais do que isso, sem grandes mudanças no espaço, tal como já tinha feito na Vida de Tasca, em Alvalade. A Bibs abriu em Abril e já tem sido motivo de falatório.

Rita Chantre

“Eu quando descobri [o sítio para] a Vida de Tasca, na verdade, estava à procura de um espaço para a minha sandes de pastrami”, começa por contar Leonor Godinho, referindo-se ao restaurante que abriu no ano passado em Alvalade no lugar da antiga Casa Alberto. O nome é indicativo do que é: uma tasca para todos os dias com pratos a mudar diariamente, seguindo exactamente o mesmo espírito da vida anterior. “Descobri que estava à venda e recusei-me a transformar aquilo num espaço diferente”, revela. “Na altura, andava mesmo com imobiliárias ao barulho, até que um amigo disse-me que os tios iam sair aqui do café.”

Rita Chantre

O café fica numa esquina em Santos-O-Velho e, à primeira vista, nada mudou, nem mesmo as vitrines com a pastelaria tradicional (1,50€) ou o habitual leite de chocolate. “Este espaço é fantástico. Eu já conhecia e adorava, achava lindo. Era um café/pastelaria, daqueles clássicos e é por isso que mantenho a pastelaria tradicional”, explica Leonor Godinho que há muito trocou a alta cozinha por cozinhas mais descomplicadas, mas nem por isso menos cuidadas. Além dos bolos tradicionais, é também possível pedir uma torrada (2€), em pão de massa mãe, ou uma tosta mista (6€), mais vitaminada, com queijo emmental, porchetta e chucrute.

Mas são as sandes, como já se percebeu, a grande aposta. Foi na Musa da Bica, em 2019, que Leonor Godinho, vinda então do Feitoria e já depois de uma aventura no Masterchef (onde acabou em terceiro lugar), começou a fazer a sandes de pastrami. Hoje, quando compara as duas sandes nota algumas diferenças, fruto da evolução. O método, esse, continua a ser o mesmo e tudo o que pode é feito em casa, a começar desde logo pelo pastrami. A sandes é uma reuben em sourdough com chucrute e queijo suíço (13€). Há ainda uma sandes de enguia fumada com molho tártaro, endro e pickles (10€) e outra de cogumelos shitake e pleurotus (8€), à qual é possível acrescentar o queijo scamorza.

Rita Chantre A sandes reuben com o pastrami caseiro

“Neste momento temos três sandes principais. Eu queria fazer uma sandes de pastrami, mas sabia que não queria monoproduto. Queria fazer mais uma ou duas sandes muito fixes, mas sem exagerar também na quantidade de coisas. Portanto, temos três mains, digamos assim”, diz Leonor, acrescentando que a sandes de cogumelos é uma opção vegan (nem mesmo a maionese leva qualquer proteína animal). “Depois tenho umas opções mais deli style, que eu também achei fixe ter”, aponta, exemplificando com a vianinha com bresaola, finocchio salami, alface e mostarda (8€). “É fresquinha e rápida, é fácil de pegar e levar.” Também há uma opção com salame de trufa e stracchino (8,50€).

Rita Chantre Vianinha com bresaola, finocchio salami, alface e mostarda

Para acompanhar, há uma selecção curta de vinhos de baixa intervenção, todos também disponíveis a copo (6€-8€). “É uma selecção muito pequena, mas muito focada nas sandes. Temos um clarete, que vai super bem com a reuben. Também um pet nat e um espumante”, adianta.

Nas sobremesas, destaca-se uma tarte de cereja (4€) e os fãs de Twin Peaks perceberão a referência a Dale Cooper (Kyle MacLachlan) no combo que une uma fatia de tarte a um café french press, servido em caneca, obviamente, tal como na série de David Lynch. “Quando o David Lynch morreu, juntámos-nos todos para ver alguns episódios de Twin Peaks e a Madalena Tamen fez uma tarte de cereja. Em conversa, diziam que era giro eu ter uma tarte de cereja lá e fazer um menu Dale Cooper e fizemos. Olha, é tudo muito conceptual”, brinca.

Rita Chantre

Por agora, é aos almoços que a casa mais mexe, mas Leonor Godinho lembra que a Bibs também está aberta ao jantar. E, quem sabe, em breve consiga introduzir umas sandes especiais, “da semana ou do mês”. Afinal, também é uma forma de poder experimentar novas receitas. “E quando estiver tudo automatizado, pensamos no delivery. Por agora, só dá para comer aqui ou take-away.”

Rua Santos-O-Velho 92 (Santos). Ter-Sáb 10.00-22.00

