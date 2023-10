Boubou's Sandwich Club: do fine dining às sandes, Louise Bourrat não tem paragem

A chef luso-francesa, que no ano passado deu nas vistas em França ao conquistar o programa ‘Top Chef’, abriu mais um restaurante. Ao Boubou’s juntou, há uns meses, o Boubou's Sandwich Club. É informal e rebelde. A carta é curta e as sandes brilham.

Não é novidade para ninguém que a pandemia foi um momento transformador para (quase) todos. Na restauração, então, transformador é adjectivo que não chega para descrever tudo o que aconteceu no sector. Ainda assim, nasceram daí ideias e projectos que têm mexido com a cidade, como é o caso deste Boubou's Sandwich Club, que ocupou o lugar do Sujamãos, no Príncipe Real. O nome não esconde o que é: uma casa de sandes pensada por Louise Bourrat do Boubou’s.

“Durante a pandemia, como muitos outros restaurantes, tentámos fazer take-away no Boubou’s. Abrimos a janela durante o almoço e vendemos sanduíches”, conta Louise. “Depois não funcionou muito bem, mas ajudou”, continua a chef, que no ano passado conquistou a 13.ª temporada do programa francês Top Chef.

Se no Boubou’s, apenas umas portas abaixo do outro lado da rua, Louise aposta agora num conceito de fine dining, no Boubou's Sandwich Club tudo é mais descontraído. “Mas é cozinha ainda assim”, faz questão de alertar, deixando claro o foco no trabalho. “As receitas e o conceito ficaram debaixo do braço, até que surgiu a oportunidade com este local. Já estava tudo pronto.”

Louise Bourrat refere-se ao Sujamãos, um pequenino restaurante aberto no Verão de 2021 e que só vendia praticamente sandes de cachaço. O conceito acabou por não vingar, mas a chef aproveitou o espaço, dando-lhe um ar mais cool onde sobressai um amarelo vibrante, para ali dar forma ao seu sandwich club. Há uma pequena esplanada, além de umas mesas no interior, sendo sempre possível pedir para take-away – o jardim do Príncipe Real, por exemplo, não fica muito longe.

Lamb durum

A carta é simples, não tem nada que enganar. Há meia dúzia de sandes, bem diferentes entre si, e que poderão mudar, conforme a criatividade da cozinha e a sazonalidade dos ingredientes. E, apesar de estarem de portas abertas há poucos meses, já há algumas que se destacam, como acontece com o lamb durum (10€). “Durante anos tivemos um prato de assinatura no Boubou’s, antes de ser um fine dining, que era um lamb [borrego] inteiro para partilhar. Depois da pandemia saiu, eu já não queria fazer isso. Mas muitos clientes diziam que o lamb não podia sair, agora aqui já podem ter um pouco disso”, aponta. Louise fala do kebab do it yourself, que chegava à mesa do Boubou’s com o pão pita caseiro e uma série de condimentos para que cada um pudesse fazer um kebab à sua medida. “Isto foi a oportunidade para ele voltar”, brinca.

Há ainda uma sandes de língua, com queijo São Jorge e sauerkraut (16€), outra de sardinha, com pimentos, burrata e pesto (11€) e um octo dog (13€), que é uma espécie de cachorro quente de polvo com harissa aioli.

“Na altura em que começámos a fazer as sandes, os sabores e as receitas não eram assim tão diferentes do que fazíamos no Boubou’s”, diz a chef, garantindo a sua assinatura nesta cozinha também. Para a frente, e com a ajuda do chef Matheus Martins, o objectivo é ter mais sandes vegetarianas e veganas. “Eu já faço pouca carne, é uma questão de valores”, contextualiza. Por agora, destaca-se a crispy tofu sando (8,50€).

Apesar do foco estar na sandes, no menu também há duas saladas: avé caesar (9,50€), que em vez de frango leva tofu; e strawbellycious (8,50€), com bulgur, morangos, nozes pecan e queijo de cabra. Tanto nas sandes como nas saladas, é possível acrescentar uma bebida, um acompanhamento e uma sobremesa por mais 6€.

Para beber, há cerveja da 8.ª Colina (3,20€-5,20€), cocktails da casa (7€-10€), vinho a copo (5€) ou até kombucha caseira (3€).

Rua Monte Olivete 71 (Príncipe Real). Ter-Sáb 12.00.02.00

