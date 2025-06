Os smash burgers da Dupe seguiram viagem da Avenida de Roma até ao Colombo

A moda da carne esmagada contra a chapa pode dividir opiniões, mas a verdade é que vem conquistando admiradores. E em Lisboa há um novo sítio para a experimentar, no Centro Comercial Colombo. É o segundo espaço da Dupe, que desde Novembro do ano passado alimenta a smash burgers quem passa à entrada da estação de Roma-Areeiro, e que agora seguiu viagem até Benfica.

Faz oito anos que João Costa trabalha na restauração. Entre as hamburguerias e os Quiosques de Lisboa, não lhe falta experiência. Foi precisamente num dos Quiosques – no Saldanha – que nasceu a ideia de fazer smash burgers. Com o aumento da procura, decidiu criar um restaurante dedicado inteiramente a essa carne tostada que faz tanto sucesso entre os jovens. Primeiro, abriu na Avenida de Roma, perto da estação, com uma grande esplanada. Agora, começa a expandir para os centros comerciais.

É bem na praça de alimentação do Colombo que está a nova loja do Dupe, a atrair quem ali passa com a decoração cool e minimalista que já é característica do primeiro restaurante. O menu, exibido num letreiro de luz acima do caixa, é um pouco menor do que na localização original. E qual é o rei aqui? O smash burger clássico, com queijo cheddar, cebola, picles, ketchup e mostarda.

DR

São dois os tamanhos do smash burger clássico, o M (8,45€), com duas rodelas de carne, e o XXL (9,95€), com três. Foi escolhido para representar a franquia no Colombo por ser o favorito dos clientes, e não é por acaso. “Testámos mais de cem receitas diferentes”, afirma João Costa, em conversa com a Time Out. “Todas as semanas experimentamos diferentes carnes, pães, quantidades de molho.” A carne bem tostada e o pão brioche macio que hoje se servem no Dupe são o resultado de tentativas que valeram a pena.

“Dupe” significa algo que é uma imitação, mas que acaba por ser melhor do que o original. Já muito conhecida entre os jovens, a palavra foi escolhida para dar nome ao restaurante como uma brincadeira, confessa João. “Começamos também a brincar com a ideia de dope, um vício, e ‘are you duped?’ ao invés de ‘doped’”. E os hambúrgueres, como bem sabemos, podem mesmo ser um vício.

As batatas fritas são caseiras, com um ar rústico e a casquinha crocante aparente, e podem ser combinadas em menu com bebida (por mais 3,95€). Também há batatas doces fritas (2,95€) e as Cheesy Bacon Chips (3,95€), com molho cheddar, bacon frito e cebolinho. Se as batatas não são o suficiente, há outras opções para acompanhar os hambúrgueres: bolas de queijo picante (3,95€), nuggets (3,95€) e croquetes (1,75€ cada). Para terminar a refeição, há gelado de leite condensado (3,45€).

Centro Comercial Colombo (Benfica). Seg-Dom. 12.00-23.45

