Feitas com vaca tenrinha ou frango picante, estas sandes servem memórias de infância

Haja apetite para dar conta de uma destas. Alexandre Leão, um luso-descendente que, há cerca de dois anos, trocou Paris por uma nova vida em Lisboa, é a pessoa por trás do Duíche, o colorido restaurante de sandes que abriu no ano passado, ao cimo da Calçada da Estrela. Não é à toa que o cheiro a chicha domina os sentidos mal se entra – seja a que hora for. E começa tudo com uma boa marinada. "No momento em que fiz a carta, decidi que tinha de ter carne cozinhada. No caso do novilho, é uma carne que é marinada durante 12 horas. Depois, são três horas no forno", começa por explicar o proprietário.

RITA CHANTRE

Para Alexandre, os sabores que mistura entre duas fatias de pão de trigo – sempre de fermentação, feito pela Crust, a padaria de Alcântara – são evocações de memórias de infância. "A minha mãe costumava fazer-me sanduíches todos os domingos. Quando era pequeno e chegava esse dia, já sabia: dizia que queria comer uma duíche. Por isso é que foi tão fácil escolher o nome do restaurante", continua. À chegada a Portugal, encontrou sobretudo outra espécie de sandes, menos guarnecidas e mais associadas a lanches e merendas do que a refeições substanciais. Ao abrir o próprio espaço, quis mudar isso.

"Estudei o mercado e vi que não havia muitas sanduíches assim com os ingredientes cozinhados. Havia a sanduíche portuguesa, mas que é mais simples, é diferente. Se bem que, em França, as pessoas também acham que comer uma sanduíche é quando não tens tempo para mais nada. O que quis fazer aqui é diferente. As pessoas podem vir aqui, sentar-se e pedir um copo de vinho para acompanhar a sanduíche. É para comer com calma, não há pressa. E também pode ser uma refeição", afirma Alexandre.

RITA CHANTRE Chicken Piri-Piri

No menu, a sandes de carne assada (12,50€) – com carne de vaca, queijo, pimentos vermelhos, pickles de pepino, tomate fresco, chimichurri, molho gravy e coentros – é a favorita do proprietário, mas não é a mais popular entre a clientela. Ligeiramente mais fácil de abocanhar, a Chicken Pipi Piri (11€) é um best-seller. Leva frango assado, queijo flamengo, pickles de tomate, doce de bacon e maionese com piri-piri à parte, para que cada um possa dosear o picante a gosto.

Na BBQ Pulled Pork (12€), encontramos o mesmo queijo, cebola e pickle e caramelizada, molho bbq e maionese de alho. Existe ainda uma sandes vegetariana (11€), de beringela e duxelles (um preparado tipicamente francês à base de cogumelos) e pesto verde, entre outros ingredientes, e uma quatro queijos (8€). Mais recentemente, adicionou uma sandes de atum (11€) ao menu, uma proposta fria para os dias quentes de Verão, com alface iceberg, pepino fresco, raspa de limão e cebolinho.

RITA CHANTRE Alexandre Leão

Mas a frescura também pode servir-se na forma de acompanhamento, seja com uma coleslaw ou com uma salada de pepino com molho de iogurte e hortelã, duas óptimas formas de balançar as texturas gordurosas das sandes. Conte também com um chá frio caseiro sempre pronto a servir – o que provámos era de maçã, mel e canela.

Os turistas representam 70 por cento da clientela, razão pela qual Alexandre já pensa em formas de, por um lado, juntar um bónus à degustação de quem veio de longe e, por outro, criar momentos que convidem mais locais a descobrir estas sandes cheias de sabor. Está, por isso, a preparar um menu de piquenique – já que o Jardim da Estrela fica mesmo ali ao lado e há quem tenha por hábito pegar na sua sandes e ir almoçar onde cantam os passarinhos. Dentro da Duíche, os planos são outros.

RITA CHANTRE

Todos os meses, um chef convidado faz uma visita cheia de segundas intenções, ou seja, para montar e servir a sua própria sandes. Também mensalmente, é feita uma sandes do mundo, cujo recheio transporta o palato para uma outra latitude. Isto sem falar das experiências de Alexandre Leão em torno de novas receitas. Como bom especialista que é, já prepara possível novas entradas no menu – como a sanduíche de leitão, com doce de laranja, ou a de tártaro de novilho.

Calçada da Estrela, 179 (Estrela). Seg-Sex 12.00-17.00, Sáb 12.00-18.00

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp