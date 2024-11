As pizzarias em Lisboa que vai querer conhecer

São, provavelmente, as pizzas com a massa mais fina da cidade, o que as torna surpreendentemente leves. Escondida numa rua, perto da Praça das Flores, esta é uma pizzaria biológica, o que significa que aqui só se trabalha com fornecedores orgânicos, tanto portugueses como italianos. No menu, são várias as opções vegetarianas, vegans e também sem glúten, mas nada tema que também há uma diavola (15€) ou uma parma (17,50€). E não há nada que não seja feito em casa: do pesto aos fermentados, do creme balsâmico aos gelados nas sobremesas – com o bónus de os clientes poderem assistir à parte do processo das pizzas, alisadas, estendidas e postas no forno mesmo ali à vista.