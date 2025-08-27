Já era possível requisitar livros, revistas e jogos. A partir de 20 de Setembro, também poderá requisitar robots que convidam as famílias, e sobretudo os mais novos, a programar, brincar e aprender. É esse o lema da nova proposta do Goethe-Institut, uma Roboteca, para promover a curiosidade como competência e a tecnologia como ferramenta para o futuro.

“Poderá parecer um pouco fora de contexto, numa biblioteca que se encontra num instituto dedicado à cultura alemã, mas é uma tradição e uma função muito frequente entre as bibliotecas na Alemanha, que se dedicam às STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), proporcionando workshops para crianças ao fim-de-semana”, conta Manuel Falcão Malzbender, actual director da biblioteca do Goethe-Institut. “Aqui, começámos a proporcionar esses workshops no ano passado e vamos continuar este caminho com a abertura da Roboteca.”



A inauguração está marcada para às 10.30, seguida de um workshop de programação de robots, brinquedos e jogos interactivos. Pensada para crianças a partir dos dez anos, jovens e os seus pais, a oficina criativa de Iniciação à Criação de Videojogos será dinamizada por Guilherme Martins, da MILL – Makers In Little Lisbon. Sim, é isso mesmo: durante duas horas, que se querem práticas e divertidas, irá aprender a programar os seus próprios jogos através de uma plataforma visual e acessível, em particular para públicos jovens. Se quiser participar, só tem de se inscrever primeiro através de e-mail (biblioteca.lisboa@goethe.de).

Goethe-Institut Portugal Chipz

Quanto à Roboteca, entre os vários robots que vão estar disponíveis para requisição, encontra o Chipz, que inclui dois motores, sensores de infravermelhos incorporados e modos de jogos inteligentes; o Andy, programável até 30 acções, com dois modos de deslocação, luz, sons e modo de baile; e o mBot2, um robot concebido para as primeiras actividades práticas de robótica e as primeiras experiências de programação, mas não só. O catálogo completo pode ser consultado online.

“Temos desde robots para crianças pequenas, a partir dos cinco anos de idade, até robots já bastante sofisticados, como o mBot2”, revela Malzbender. “Nós tivemos várias conversas com bibliotecas na Alemanha, trocámos impressões e foram essas conversas ao longo de vários meses que também nos ajudaram a escolher os robots que temos aqui, e a abertura mostrará já os primeiros moradores da nossa roboteca. São 13 robots até agora, sendo que temos um 14.º, mas esse não sairá da biblioteca, porque é um robot com alguma autonomia. Os restantes são de requisição livre, tal como se requisita um livro, mediante apresentação de um cartão.” Se ainda não tiver um, é fazer no local, que está aberto de segunda a sexta, das 10.00 às 20.00, e ao sábado, das 09.00 às 17.00.

Na agenda, já estão marcadas duas oficinas: “Iniciação à programação com Makecode Micro:bit” (18 de Outubro, às 11.00) e “Iniciação à programação e à robótica com Makecode Micro:bit e Micro:Maqueen Lite Robot” (25 de Outubro, às 11.00), ambos de entrada livre mediante reserva prévia. Além disso, está previsto um curso de Coding & Alemão, para crianças entre os dez e os 14 anos. Tem início a 11 de Outubro, duração de 15 semanas, com aulas de 45 minutos, e custa 450€.

“A Roboteca é apenas uma das várias ofertas que o Goethe-Institut tem na educação digital, que acreditamos que nos permite sair de uma postura consumista que temos em relação às novas tecnologias, e perceber melhor o que está a acontecer por trás da superfície dos gadgets que nós usamos, para criarmos aptidões mais críticas no uso das tecnologias que usamos no dia-a-dia. Portanto, estes cursos e workshops também se inscrevem numa vertente de literária dos media”, remata. “Também vamos iniciar este curso que combina a aprendizagem do alemão com a programação. Tivemos um projecto-piloto no início do Verão que correu bastante bem.”

Goethe-Institut, Campo Mártires da Pátria, 37. Seg-Sex 10.00-20.00, Sáb 09.00-17.00. Inauguração: 20 de Setembro, Sáb 10.30. Entrada livre