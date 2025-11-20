Lisboa

Lisboa

Casa das Penhas Douradas
Maria João Gala | Casa das Penhas Douradas
Maria João Gala

Passagem de ano: hotéis para entrar em 2026

Se não quer mais um reveillón igual aos outros, mude de ares com um destes programas de passagem de ano em hotéis em Portugal.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Gostos não se discutem. Para uns, nada bate a ideia de dar as boas-vindas ao novo ano ao ar livre, no meio da multidão e com fogo-de-artifício a acompanhar. Outros não abrem mão de dançar até ser dia. E até há quem prefira o recato do lar e o conforto do sofá, ressacando ainda das festas natalícias. Capazes de agradar a todos são os programas de réveillon em hotéis, que, muitas vezes, incluem não só dormida, mas também jantar na última noite do ano velho e pequeno-almoço na primeira manhã do ano novo. A passagem de ano é uma desculpa tão boa como qualquer outra para uma escapadinha em Portugal. E, nestes hotéis, o ano começa em grande. 

Passagem de ano: nestes hotéis passa-se bem

1. Casa das Penhas Douradas Design Hotel & Spa

Casa das Penhas Douradas Design Hotel & Spa
Casa das Penhas Douradas Design Hotel & Spa
Maria João Gala

A Casa das Penhas Douradas e a irmã mais nova Casa de São Lourenço (que vivem a apenas quatro quilómetros uma da outra) juntam-se à mãe, Burel Mountain Hotels, para uma passagem de ano especial na Serra da Estrela. O mote é “Consegue ouvir o que a Montanha tem para lhe dizer?” e o programa de três dias, de 30 de Dezembro a 1 de Janeiro, é uma homenagem à música em todas as suas expressões. Depois do check-in às 16.00 no dia 30, há um lanche especial e um jantar de cinco momentos. Já para o último dia de 2025 está marcado um concerto de olhos vendados na Burel Factory, seguido de visita guiada à fábrica e merenda entre os teares. Segue-se o jantar de degustação Especial de Fim de Ano acompanhado de música ao vivo. A 1 de Janeiro, haverá uma caminhada matinal pela Serra e um brunch. Os preços começam nos 1395€ na Casa das Penhas Douradas. Na Casa de São Lourenço, o programa custa desde 1750€, com tudo incluído. 

2. Six Senses Douro Valley

Six Senses Douro Valley
Six Senses Douro Valley
©DR

As fotos falam por si – e deprimem qualquer pessoa que esteja enfiada no trabalho à frente de um computador. A não ser... que esteja a pensar num programa de passagem de ano com vista para o Douro. O Six Senses Douro Valley propõe uma celebração que começa com um cocktail de assinatura ou um copo de vinho e uma selecção de canapés. Segue-se a Cerimónia do Fogo no Terraço do Bar na qual, simbolicamente, se queima o que não se quer transportar para o novo ano. Actualizadas as resoluções, é tempo de celebrar no restaurante Vale Abraão (350€ por adulto sem bebidas, 175€ crianças dos 6 aos 12 anos) ou na Cozinha do Douro (525€ por pessoa). Perto da meia-noite, novos brindes e fogo-de-artifício no vale do Douro, continuando a festa pela noite fora ao som da música do DJ. No dia seguinte há brunch (95€ por adulto, sem bebidas incluídas, e 50€ para crianças entre os 6 e os 12 anos). Quem ficar a dormir, pode participar de actividades como a caminhada da gratidão, jogos tradicionais de Natal, provas de vinho do Porto e chocolate, yoga ao nascer do sol e decoração de bolachas de gengibre. O preço é sob consulta.

3. Torel Palace Porto

Torel Palace Porto
Torel Palace Porto
©Luis Ferraz

Fica no coração do Porto, a seis minutos a pé da estação de São Bento e do Time Out Market. Um dos destaques deste hotel de 5 estrelas é o restaurante Blind, com uma estrela Michelin. Comandado pelo chef Vítor Matos, é uma homenagem a José Saramago e à sua obra Ensaio Sobre a Cegueira. Na passagem de ano, conte com um menu de jantar especial, a partir de 185€. E já que é para dizer adeus a 2025 e olá a 2026 à grande, fique para dormir: há um pacote especial de duas noites com tratamento VIP no quarto. 

4. Vidago Palace Hotel

Vidago Palace Hotel
Vidago Palace Hotel
©DR

O imponente hotel de cinco estrelas na vila de Vidago leva a quadra festiva muito a sério. Além de um programa especial de Natal, propõe uma passagem de ano cuja inspiração é a música "The Show Must Go On" dos Queen. O programa pode variar entre duas, três ou quatro noites em quarto duplo e inclui pequeno-almoço, cocktail de boas-vindas, Festa de Réveillon a 31 de Dezembro (com welcome drink, jantar com bebidas incluídas, flûte de champanhe e passas e buffet de sobremesas, ceia e festa após a meia-noite) e brunch de Ano Novo no restaurante Salão Nobre (com bebidas
incluídas). Conte ainda com acesso à zona wellness do spa e late check-out, mediante disponibilidade. Um fartote que arranca nos 1990€ para duas pessoas.

5. Penha Longa Resort

Penha Longa Resort
Penha Longa Resort
Matthew Shaw

Meia horinha. Se tudo correr bem, não precisa de muito mais para chegar do centro de Lisboa ao Penha Longa Resort, entre Cascais e Sintra. E, no entanto, é como se tivesse ido para um sítio bem mais longínquo para celebrar a passagem de ano. Este ano, estão prometidos um jantar de gala e uma festa no Mosteiro (399 €/adultos; 199 €/adolescentes; 65 €/menu especial crianças), sob o tema Mamma Mia – que prometem transportar os convidados para as ilhas gregas ao som dos ABBA. O menu inclui carpaccio de lavagante com espargos brancos, pregado escalfado com caviar, wagyu com puré de inhame e soufflé de batata ou a sobremesa “Voulez-vous?” (cheia de mistério). Para quem prefere um jantar com estrela Michelin, o LAB by Sergi Arola celebra 10 anos com um menu de degustação especial (499 €/adulto). Se passar a noite (a partir de 1088€), no primeiro dia do ano há buffet de almoço no Mercatto.

6. Octant Hotels Évora

Octant Hotels Évora
Octant Hotels Évora
DR

A planície chama. O Octant de Évora é a fuga perfeita à cidade, em pleno coração do Alentejo – e o destino perfeito para pôr um ponto final em 2025. O programa de duas noites (que inclui uma surpresa de boas-vindas à chegada ao quarto) começa com um pôr-do-sol na Reserva Perdiganito. Segue-se um jantar de reveillón com música ao vivo, fogo-de-artifício e festa com música, bar aberto e ceia. Já no novo ano, há almoço para todos. Desde 1230€ em quarto duplo.

7. Herdade da Matinha Country House and Restaurant

Herdade da Matinha Country House and Restaurant
Herdade da Matinha Country House and Restaurant
DR

Celebrar em comunidade, à volta de uma mesa, entre amigos e família, e brindar à luz das estrelas na hora das 12 badaladas: eis o que a Herdade da Matinha, no Cercal, promete para a passagem de 2025 para 2026. A festa começa às 19.00 com um welcome drink, segue para um jantar especial de quatro pratos – com ostras ou escabeche de perdiz de entrada, sopa de robalo, bacalhau da horta ou cabrito assado no forto de principal e charlotte de laranja de sobremesa –  e não acaba antes do brinde à meia-noite (devidamente acompanhado de passas) e da festa com DJ. A ceia inclui caldo verde e bifaninhas. Isto tudo custa 120€ (adulto; as crianças pagam 60€) – mas se quiser juntar a dormida e o pequeno-almoço também pode – basta entrar em contacto com o hotel.

8. Epic SANA Algarve

Epic SANA Algarve
Epic SANA Algarve
Arlei Lima

Nas férias, existem dois tipos de pessoas: aquelas que adoram partir à aventura, sem amarras; e aquelas que optam por jogar pelo seguro, que escolhem o conforto acima de tudo. Nem umas, nem outras estão erradas, há momentos para tudo, mas é sobretudo para as segundas que o Epic Sana Algarve, em Albufeira – em cima da praia da Falésia, uma das mais bonitas do Algarve – se revela uma aposta segura. E isso não é apenas no Verão. Na passagem de ano, por exemplo, o hotel desafia para três noite com pequeno-almoço, um jantar buffet e os dois momentos mais especiais: o jantar de reveillón (seguido de fogo-de-artifício, festa e ceia) e o brunch de ano novo. Os preços arrancam nos 715€ por pessoa.

