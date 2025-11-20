A Casa das Penhas Douradas e a irmã mais nova Casa de São Lourenço (que vivem a apenas quatro quilómetros uma da outra) juntam-se à mãe, Burel Mountain Hotels, para uma passagem de ano especial na Serra da Estrela. O mote é “Consegue ouvir o que a Montanha tem para lhe dizer?” e o programa de três dias, de 30 de Dezembro a 1 de Janeiro, é uma homenagem à música em todas as suas expressões. Depois do check-in às 16.00 no dia 30, há um lanche especial e um jantar de cinco momentos. Já para o último dia de 2025 está marcado um concerto de olhos vendados na Burel Factory, seguido de visita guiada à fábrica e merenda entre os teares. Segue-se o jantar de degustação Especial de Fim de Ano acompanhado de música ao vivo. A 1 de Janeiro, haverá uma caminhada matinal pela Serra e um brunch. Os preços começam nos 1395€ na Casa das Penhas Douradas. Na Casa de São Lourenço, o programa custa desde 1750€, com tudo incluído.
Gostos não se discutem. Para uns, nada bate a ideia de dar as boas-vindas ao novo ano ao ar livre, no meio da multidão e com fogo-de-artifício a acompanhar. Outros não abrem mão de dançar até ser dia. E até há quem prefira o recato do lar e o conforto do sofá, ressacando ainda das festas natalícias. Capazes de agradar a todos são os programas de réveillon em hotéis, que, muitas vezes, incluem não só dormida, mas também jantar na última noite do ano velho e pequeno-almoço na primeira manhã do ano novo. A passagem de ano é uma desculpa tão boa como qualquer outra para uma escapadinha em Portugal. E, nestes hotéis, o ano começa em grande.
Recomendado: Podes vir, 2026. Temos as melhores agendas para planear o novo ano