As fotos falam por si – e deprimem qualquer pessoa que esteja enfiada no trabalho à frente de um computador. A não ser... que esteja a pensar num programa de passagem de ano com vista para o Douro. O Six Senses Douro Valley propõe uma celebração que começa com um cocktail de assinatura ou um copo de vinho e uma selecção de canapés. Segue-se a Cerimónia do Fogo no Terraço do Bar na qual, simbolicamente, se queima o que não se quer transportar para o novo ano. Actualizadas as resoluções, é tempo de celebrar no restaurante Vale Abraão (350€ por adulto sem bebidas, 175€ crianças dos 6 aos 12 anos) ou na Cozinha do Douro (525€ por pessoa). Perto da meia-noite, novos brindes e fogo-de-artifício no vale do Douro, continuando a festa pela noite fora ao som da música do DJ. No dia seguinte há brunch (95€ por adulto, sem bebidas incluídas, e 50€ para crianças entre os 6 e os 12 anos). Quem ficar a dormir, pode participar de actividades como a caminhada da gratidão, jogos tradicionais de Natal, provas de vinho do Porto e chocolate, yoga ao nascer do sol e decoração de bolachas de gengibre. O preço é sob consulta.