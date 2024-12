Menus para o jantar de passagem de ano em Lisboa

Uma passagem de ano sem chatices e com tudo a que tem direito – é dizer, boa comida e boa festa. Na Praça, no Hub Criativo do Beato, a noite arranca às 20.00 com um "apéritif", seguindo-se um jantar assinado pelo chef Gonçalo Ribeiro, onde se servirão, como entradas, umas ostras do Sado ao natural com “caviar” de maçã verde, um tártaro de vaca minhota, umas vieiras coradas. Nos principais, o prato de peixe é um pargo com manteiga dos Açores e alcaparras, puré de alho-francês, e na carne será servido um lombinho de vitela com cogumelos, batata assada e espargos verdes. A refeição termina com um mil folhas de castanhas e castanhas caramelizadas e trufas de chocolate. Entre as 21.00 e as 23.00, há música ao vivo, antes de se passar à festa propriamente dita com bar aberto e que se prolonga até às 06.00, no edifício da antiga Fábrica do Pão. Com duas pistas de dança, passam música Xinobi, Studio Bros, DJ Vibe, Yen Sung, Klin Klope e Space Riders. O jantar com tudo incluído tem o preço de 140€. Para quem só quiser ir ao jantar e dispensar a parte da festa, o valor é de 125€ por adulto e o menu infantil (dos 3 aos 12 anos) custa 70€.