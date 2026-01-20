Na Musa, por um dia, o lugar de artistas, humoristas e advogados é na cozinha

No sábado, dia 24, estão de volta os Maus Princípios a Marvila. O menu fica a cargo de quem estamos habituados a ver, mas não dentro da cozinha. Quem passa a vida à volta da comida fica longe dos tachos e perto dos pratos – da mesa de mistura.

“Dia 24, trocamos a ordem natural das coisas: a malta gastronómica dá baile na pista e os artistas não tiram o pé da cozinha.” É assim que a Musa anuncia o regresso dos Maus Princípios a Marvila, este sábado. O serviço começa às 13.00 e dura até acabar a comida. A música, essa, arranca às 15.00, com a pista de dança a ajudar à digestão até às três da manhã. Os DJs incluem chefs, jornalistas de gastronomia e foodies.

Mas vamos primeiro à comida. No menu estarão oito pratos inéditos na cozinha da Musa (dois dos quais sobremesas) e que não voltarão a estar. É para comer no sábado ou não é. Da Chick propõe um brioche de carne assada, com maçã e beterraba; a dupla MXGPU, torradas de bolo lêvedo com aipo, nozes e parmesão, e açorda de cogumelos e caldo de stout; Mike el Nite leva uma “rabanada anabólica” com calda de Medronho.

Findo o universo de músicos na cozinha, seguem-se os humoristas. Duarte Correia da Silva vai preparar um bikini de língua, molhanga e raclette; Isabel Viana uma pergunta: “Queres arroz, Doce?”. Por fim, o actor madeirense Bernardo de Lacerda vai fazer sandes de peixe espada frito com shot de poncha, e a advogada Inês Rogeiro, da dupla Pão de Law, vai servir um crepe de camarão e tremoço. Os preços só serão conhecidos no próprio dia.

Os line-up de Djs tem início com um set back-to-back com a jornalista Cláudia Lima Carvalho e o chef Diogo Formiga, do estrelado Encanto, entre as 15.00 e as 17.00. A hora seguinte é de Nhami Umami, isto é, a gastrónoma brasileira Carla Spironelo. Às 18.00 entra Ainda tenho fome, nome do foodie Diogo Filipe nas redes, seguido de Carecomida, ou Fábio Fiúza, também ele um foodie que se dedica a fazer vídeos de comida online (19.00).

Depois de um intervalo para o jantar, a noite abre às 21.00 com um DJ set do Bucha Studio de Joana Azevedo, e aquece com Zona T, referência telheirense de um filho do bairro, o artista e organizador do evento Pedro Gramaxo (com convidados). Da meia-noite até fechar, a cabine é de Bruna de Magalhães e Mia Fernandes, do podcast Más Influências. Por essa altura já a cozinha deve ter fechado, mas a cerveja e o bagaço continuarão a circular.

As reservas para esta quinta edição do Maus Princípios podem ser feitas por e-mail para musademarvila@cervejamusa.com.

Rua do Vale Formoso 9 (Marvila). 924 236 447. Sáb (24 Jan) 13.00-00.00

