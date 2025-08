José Avillez tem o nome no restaurante, mas é Diogo Formiga quem diariamente comanda a cozinha do Encanto, desbravando caminho na cozinha vegetariana.

A estrela Michelin chegou em menos de um ano e, mais recentemente, conquistou a estrela verde pelo difícil trabalho que tem vindo a desenvolver na busca por um restaurante cada vez mais sustentável – e não se ignore o facto de o Encanto ser o único num grande centro urbano como Lisboa. Diogo Formiga ser biológo de formação não é um acaso.

Chef ou cozinheiro?

Cozinheiro sempre. Chef é um patamar da carreira de um cozinheiro.

Actividade favorita quando não estás a cozinhar?

Jantar fora com a minha mulher e caminhadas com os meus filhos.

O melhor prato tipicamente português?

Cabidela. Com galinha velha, tem que ser.

Livro de cozinha favorito?

São muitos, mas os que eu mais folheio são os do Michel Bras e o do Noma.

Se tiveres amigos de fora em Lisboa, onde é que os levas a jantar?

Lá em casa como-se muito bem [risos].

O que é que não suportas comer?

Comida mal cozinhada. Eu gosto de tudo, tudo.

Não há nada que gostes menos?

O que eu gosto menos é canela, mas é um trauma de miúdo. A minha primeira bebedeira foi com Gold Strike [risos]. Foi horrível.

Para quem é que gostarias de cozinhar?

Para o Michel Bras, sem dúvida. Mas ia tremer.

E o que é que prepararias?

O que tivesse em época.

Mas não tens um prato que gostasses que ele provasse?

Eu adorava que ele provasse o prato da maçã que temos na carta agora.

O melhor restaurante em Lisboa para um encontro romântico?

Ouvi dizer que no Encanto se come muito bem [risos].

Qual é que foi o prato que mais dores de cabeça te deu?

As minhas dores de cabeça não param, mudamos a carta tantas vezes que é constante. Mas eu diria que foi talvez o [prato] da beterraba que temos na carta agora. O processo que desenvolvemos para chegar ao que estamos a fazer demorou cerca de dois anos. Tem uma série de fermentações. É um processo similar ao usado na charcutaria de cenoura [feito também no Encanto]. Tem menos cura e tal, mas até chegarmos ao resultado e percebermos que aquilo funcionava, foram testes que duraram dois anos. Só agora é conseguimos começar a servir.

Programa de culinária favorito?

Chef's Table.

Palavrão favorito quando se entorna o caldo?

Só um? Eu acho que o foda-se é capaz de ser o que sai mais vezes.

O que é que nunca pode faltar no frigorífico?

[Queijo] Comté.

Qual é que foi a coisa mais estranha que já comeste e onde?

Cobra, no Brasil. Era horrível, mas estávamos com fome e tinha que ser.

E qual é que foi a coisa mais surpreendente?

Pode parecer simples, mas foi uma vieira. Uma vieira com leite de amêndoa, se bem me lembro, no Noma [em Copenhaga, Dinamarca]. A vieira ainda tremia, ainda estava meia-viva. O sabor foi inacreditável.

Melhor bebida enquanto cozinhas?

Água Castello no restaurante. Em casa, vinho.

Condimento favorito?

Sal.

Onde é que jantas quando estás de folga?

Normalmente, um dia em casa e no outro vou jantar fora com a minha mulher. Domingo e segunda-feira é tramado, [vamos] ao que estiver aberto. E mudamos todas as semanas para conhecer coisas novas.

Um sítio para comer bom e barato?

Os Papagaios.

Qual é que seria a tua última refeição?

Cabidela.

O que é que levas para um jantar para o qual foste convidado?

Vinho e queijo, nunca falha.

Melhor região de vinhos em Portugal?

Dão.

Este artigo foi originalmente publicado na revista Time Out Lisboa, edição 673 — Primavera 2025