Inception: o sítio de brunch inspirado no filme de Christopher Nolan

Abriu na Rua dos Douradores, na Baixa, e foi buscar o nome e o conceito ao filme protagonizado por Leonardo DiCaprio. Na carta, destacam-se as omeletes e o café de especialidade.

Num antigo bar na Rua dos Douradores vive agora um café de brunch inspirado no filme Inception (ou A Origem, em português). “O filme é sobre outro mundo, um mundo de sonhos. Aqui é exactamente o mesmo. Estamos num noutro mundo em termos de serviço, qualidade e comida. Como gosto do nome do filme, chamei o café de Inception”, começa por explicar o proprietário (que não quer divulgar o nome). O espaço abriu no final do Verão do ano passado com uma carta que vai dos ovos e panquecas às sanduíches e saladas, com matcha e café de especialidade.

As referências à longa-metragem de 2010, de Christopher Nolan, não se ficam pelo nome, inscrito no toldo à entrada. Numa das paredes, impõe-se uma peça, esculpida em diferentes materiais e finalizada em gesso, através da qual rostos de pessoas aparentam querer sair, como se esta se tratasse de uma passagem entre mundos ou dimensões. Estão a sonhar, por isso, os olhos estão fechados, tal como acontece com as caras que adornam os copos ou os puxadores de um dos móveis. Para o proprietário, está tudo nos detalhes.

Os sofás verdes foram feitos à mão em Braga, as mesas vieram da Alemanha e as cadeiras de Espanha. A pedra que reveste o balcão é do norte de Portugal, a máquina de café La Marzocco foi personalizada em Itália. “Fiz este espaço de forma a que as pessoas gostem de tudo”, afirma o empresário e consultor imobiliário, natural do Dubai, que mora em Lisboa há cinco anos e, desde 2023, estava a planear a abertura do Inception.

RITACHANTRE Inception

“Eu adoro brunch e adoro café. Desde que vim para cá que andava à procura de um bom sítio de brunch, mas sempre houve uma lacuna nessa área. Ou têm um bom café e não têm bom brunch, ou vice-versa. Foi então que decidi pegar em tudo o que faltava e colocá-lo num lugar.”

O café vem da Dinamarca e é torrado por uma empresa que fica em Aarhus. O matcha é de origem japonesa. Além de espressos, lattes, americanos e café de filtro (4€-6€), há algumas bebidas sazonais que, em breve, darão lugar a propostas mais frescas, como o chocolate quente (5,50€) ou o pumpkin spice latte (5,50€). O matcha tem algumas variações – destaque para o banana bread matcha latte e o frappé de matcha e frutos vermelhos (ambos 6€) – e também há chás de especialidade, refrigerantes e cocktails.

RITACHANTRE Conceito: ovos mexidos acompanhados de pão crocante, salmão marinado, quinoa e salada

Para comer, há influências francesas, vietnamitas e eslavas. “São ingredientes simples – não é um jantar ou um almoço, é um brunch –, mas simplesmente elevei o design. É uma forma de valorizar o teu tempo e dinheiro. Queres uma omelete, mas porque não numa apresentação melhor? Consigo fazer em casa uma omelete simples por 1€ ou 2€, porque é que vou ao café comer uma omelete e pago 14€? Mas o que servimos aqui não dá para fazer em casa. Esse é o objectivo”, diz o proprietário.

RITACHANTRE Panquecas de pistáchio

RITACHANTRE Zen rolls servidos com molho agridoce e molho de manteiga de amendoim

Assim como a pastelaria na montra do balcão, tudo o resto é feito na casa. Entre os pratos feitos com ovos, há o tamagoyaki (17€), omelete japonesa com língua de vaca, cogumelos, tomate cherry e curgete marinada; o conceito (16€), ovos mexidos acompanhados de pão crocante, salmão marinado, quinoa e salada; ou o the vibe (17€), uma omelete que leva caviar, salmão marinado, húmus, abacate tomate cherry e raiz de lótus.

Conte também com sanduíches de pastrami, peru ou salmão (16€), saladas e zen rolls (16€), crepes vietnamitas recheados de abacate, manga, alface, cenoura, pepino e camarão (ou então peru ou tofu), servidos com molho agridoce e molho de manteiga de amendoim. Nos doces, há bolos especiais aos fins-de-semana e panquecas: ao estilo americano (15€), de chocolate (15€), ou de pistáchio siciliano, vindo diretamente de Itália (16€).

RITACHANTRE Banana bread matcha latte

Depois de abrir em Lisboa há uns meses, o proprietário avança que o plano agora é expandir o Inception pela Europa fora. Primeiro, Munique e, a seguir, Barcelona, Londres, Amesterdão e, por fim, Dubai.

Rua dos Douradores, 120 (Baixa). Seg-Dom 09.00-18.00

