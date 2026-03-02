A Pachecas tomou conta do Pub Lisboeta. Aos cocktails, juntam-se uma “mercearia” e um menu diário (que inclui almoços)

No Príncipe Real, este pub deixou de ser apenas isso. Tem produtos de mercearia à venda e uma nova carta, com petiscos e pratos inspirados na tradição portuguesa, como uma empada de cozido. Mantêm-se os clássicos cocktails.

Em 2024, a Mercearia Pachecas abriu a sua primeira morada. O espaço, que fica na zona das Amoreiras, é um híbrido entre café, bar e mercearia, com produtos nacionais e estrangeiros que, segundo uma das sócias-gerentes, Vera Bleck, não se encontram facilmente noutros lugares. Hoje, é mais do que isso. A Pachecas cresceu e chegou ao Príncipe Real, mas não como a conhecemos. Vera Bleck e Sara do Ó tomaram conta do Pub Lisboeta – que agora se chama O Pub Lisboeta Mercearia Pachecas – e deram-lhe uma nova roupagem.

“Estávamos à procura de espaços para expandir e, nessa busca, deparámo-nos com este espaço. Já conhecíamos o Pub Lisboeta e achámos que era o sítio perfeito. Entretanto, conseguimos o espaço e começámos a perceber a importância que tinha a marca Pub Lisboeta. Havia uma comunidade, uma família e até grupos de WhatsApp”, começa por contar Vera Bleck, explicando que a estratégia que tinham delineado inicialmente para o espaço acabou por mudar.

“Percebemos o ícone que o Pub Lisboeta era e a história e o legado que tinha, então decidimos manter a traça inicial de pub e dar-lhe o toque Pachecas”, explica. Mantiveram-se os quadros de ardósia na parede e as prateleiras recheadas de garrafas, o resto mudou. O bar ganhou mais luz, as cores escuras que antes predominavam no espaço aclararam drasticamente, e os produtos da Pachecas – conservas, queijos e até livros decorativos – passaram a estar ali expostos e à venda. “Conseguimos casar os dois conceitos. Entras, percebes que é o Pub – vês as garrafas, tens a mesma carta de cocktails com algumas novas referências –, mas o look and feel é a Mercearia Pachecas. São as nossas cores, o nosso tipo de decoração e tens aqui parte da mercearia.”

Aliás, a ideia é ter à venda no bar grande parte daquilo que está na carta de comes e bebes. Na parte das bebidas, há vinhos portugueses e franceses (conhecidos dos clientes da mercearia) e, claro, cocktails. Aos clássicos que já existiam, como o aperol spritz (8€), mojito (9€), whiskey sour (12€), mai tai (13€) ou espresso martini (10€), juntam-se duas novidades: o basil smash (11€), com gin e manjericão, e o gin fizz raspberry (11€), também com gin e framboesa. A carta é assinada por Bruno Costa, que já era barman do espaço e agora é também um dos sócios, e a ideia é ter um cocktail especial semanal ou mensal.

A maior mudança foi mesmo ao nível dos comes. Deixou de haver apenas petiscos rápidos para existir um menu diário, que inclui almoços, já que o pub passa a estar aberto das 12.00 às 02.00, de terça-feira a domingo. “Queremos tentar puxar pessoas para os almoços. Isto acaba por ser uma zona de passagem e turística. Não é uma zona corporativa e residencial como aquela onde está inserida a Mercearia Pachecas, mas acaba por ser um sítio com muita vida”, afirma Vera Bleck, sublinhando que as propostas são sobretudo para partilhar.

Para entrada, além de azeitonas (3€) e tábuas de queijos e de enchidos (16€-24€), há ostras (7€/2 unidades), conserva de sardinha e compota de pimentos (10€) e “os míticos” croquetes de vitela (2,50€). Seguem-se os folhados de queijo Chevre e doce de framboesa (7,50€), o tártaro de novilho (12€), os espargos na chapa com parmesão e amêndoa tostada (10€), a bruschetta de atum (11,50€) e os beijinhos de alheira em cama de grelos (9,50€).

DR Empada de cozido do Bitas

Nos pratos mais compostos, há pinsas (8,50€) – uma de presunto, parmesão e doce de figo, outra de burrata, trufa e manjericão –, ovos mexidos à Pub (9,50€), que levam um enchido secreto, fillet rosBitas (15€) e empada de cozido à portuguesa do Bitas (17€). Houve vontade de trazer comida típica e de dar a conhecer as marcas com que a Pachecas tem vindo a trabalhar, como é o caso da Bitas, uma marca de pronto-a-comer que está prestes a ganhar uma loja este ano, no Príncipe Real. O Bitas é quem está por detrás dos cozinhados – desde lasanhas a empadas –, que estarão à venda na futura loja, onde também haverá mesas para quem queira comer lá. “É um conceito de comida caseira num sítio de muita passagem e, por isso, estamos confiantes”, afirma Vera Bleck.

De sobremesas, há um bolo de chocolate (9€) e dadinhos de bolo de laranja com brigadeiro (7€) da Joana Reymão Nogueira, e ainda um cocktail tiramisù (8€), que leva espresso martini e é servido numa caneca, com os palitos La Reine a acompanhar.

O espaço senta cerca de 25 pessoas e costuma ter sempre música de fundo. A televisão desapareceu, mas há um projector para que quando haja jogos de futebol seja possível vê-los no pub, como acontecia antes. “Demos uma nova imagem, mas nada mudou. Não deixa de ser um pub. O objectivo é que as pessoas estejam tranquilas, a beber, sem grandes mesas postas. Queremos um ambiente acolhedor”, diz a responsável, afirmando que o público-alvo do espaço são os locais.

“Queremos falar para quem está aqui. É um sítio down to earth, uma coisa que em Lisboa já não há muito. É tudo para os expats, para os estrangeiros e turistas. E é óbvio que estamos num sítio turístico e que queremos turistas, mas queremos que seja, acima de tudo, um sítio português”, continua.

Depois do Pub Lisboeta Mercearia Pachecas, mais ideias não faltam, avança Vera. No futuro, a Mercearia Pachecas vai ganhar morada no novo empreendimento do Campo Novo, na zona do Campo Grande, e, quem sabe, ao norte do país. Outros projetos, como o Pub em Casa, uma versão de catering do Pub Lisboeta Mercearia Pachecas, também estão a ser pensados.

Rua Dom Pedro V, 63 (Príncipe Real). Ter-Dom 12.00-02.00

