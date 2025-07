A Pachecas não é só mercearia. Também tem brunch e DJ sets

Começou por ser uma mercearia convencional, com produtos que facilmente poderíamos encontrar noutras mercearias ou até supermercados. Não era diferenciada o suficiente e, para isso mudar, teve de ganhar uma nova imagem. Foi então que, em Março do ano passado, Vera Bleck se juntou ao projecto e que trouxe consigo uma mão cheia de ideias.

O nome manteve-se, mas foi talvez a única coisa. As paredes foram pintadas e a decoração repensada, bem como a selecção de produtos à venda, que hoje se divide entre marcas portuguesas e estrangeiras pouco conhecidas, garante Vera. “Talvez encontres algumas num El Corte Inglés gourmet”, ou não. Depois, há toda uma garrafeira para descobrir, bem como um deli bar com opções de brunch e refeições mais leves. E ainda noites de copos e música.

A Mercearia Pachecas reabriu em Outubro de 2024, na Rua Artilharia, a cinco minutos do Amoreiras, exactamente no mesmo local onde, um ano e meio antes, tinha aberto portas pela primeira vez. “Acabava por ser mais uma mercearia de conveniência básica, com produtos muito básicos, ou seja, com um sortido não muito diferenciado de um supermercado ou daquilo que já existia no bairro”, conta-nos Vera, sócia-gerente, acerca do negócio criado pela empresária Sara do Ó, CEO do grupo Your e presidente do conselho de administração da Ó Capital (que detém a Mercearia Pachecas), e Filipa Xavier de Basto.

Luisa Bravo

"No fundo, definimos várias áreas de negócio que não existiam antes” e, agora, “consegues, num só espaço, matar várias necessidades. Podes vir aqui almoçar, beber um copo, vens aqui comprar produtos de charcutaria ou queijaria para levar para casa ou para um jantar”, explica. A exclusividade, destaca Vera, é assim um dos grandes pontos de diferenciação da Mercearia Pachecas.

“Nós estamos sempre à procura [de produtos novos]. Vamos a feiras e vemos marcas lá fora. Eu vou às feiras em Grândola ou nas Caldas da Rainha ver o que é que existe, o que é que os outros estão a fazer e o que é que eu posso trazer para aqui.” Das viagens, algumas até Paris, vieram os individuais da marca portuguesa Mariaida Home, os individuais e pratos coloridos da Talking Tables ou as jarras e outros objectos de cerâmica da &k Amsterdam que estão à venda na loja. O mesmo processo aplica-se para encontrar os livros decorativos, focados essencialmente em gastronomia, expostos nas prateleiras.

O que comprar

Na mercearia propriamente dita, há rótulos de pequenas marcas nacionais, como é o caso do gelado da Gulato, dos salames da Lisboeta ou dos bolos da Pipa’s. Vendem-se também compotas da Lota 26, enlatados da Cocagne, conservas da Arribas do Douro, presunto da Casa do Porco Preto, entre outros produtos estrangeiros, como garrafas de vidro de Coca Cola. Os queijos são da Queijaria do Monte, já a charcutaria chega de um fornecedor francês. O pão e a pastelaria são da padaria doBeco, mas em breve também serão fornecidos pela Isco.

DR

Do lado da garrafeira, há vinhos rosés, tintos e brancos, mas também espumantes ou vinhos naturais, portugueses, franceses, suíços, espanhóis ou italianos. O champanhe da Ruinart costuma ser o mais procurado pelos clientes, que acabam por fazer parte do processo de escolha dos produtos da loja. “Aqui há tudo e, se não há hoje, há amanhã. Se chegar aqui alguém e diz que não temos aquele arroz que é espectacular, nós arranjamos. Já aconteceu várias vezes dizerem-me que adoravam uma marca de doce de frutas, mas que nós não tínhamos o melhor. Pedi ao fornecedor, na semana seguinte passámos a ter. Temos esta flexibilidade de ter aquilo que o nosso cliente quer, porque a nossa base é a conveniência”, explica Vera.

O que comer

A decoração do espaço assenta em tons quentes e é por isso que existem dois balcões e uma grande mesa em madeira escura, onde os clientes podem sentar-se a trabalhar ou a comer. O deli bar garante opções para todas as horas. Há sanduíches, com destaque para a de mortadela, com requeijão, curgete e creme de pistáchio em duas fatias de foccacia (13€) e a de pastrami, com mostarda, pickle de cebola e de pepino em pão brioche (13,50€), saladas (5€-12€), sopa do dia (3€) ou tábuas para partilhar (18€-28€).

Os pratos são feitos, na sua maioria, com ingredientes que se encontram na mercearia. Procuram ser simples, para refeições rápidas e leves. No que toca à carta de brunch, disponível todos os dias da semana, das 08.00 às 16.00, esta foi pensada por Vera, juntamente com o cozinheiro de serviço. Sem se tornar demasiado extensa, não dispensa alguns clássicos como a tosta de abacate (10€), os ovos mexidos com bacon (8,50€) ou a smoothie bowl de manga e maracujá (8€). Há ainda uma proposta com pão de queijo (13€) e um combinado (12€), que inclui iogurte da casa, pão, croissant ou pão de queijo, doce e manteiga, e café. Para quem não quiser comer nada do menu, mas antes preferir comer ou beber algum dos produtos que comprou, também pode. Basta pedir para que seja servido, como se de um dos pratos se tratasse.

O que fazer

Por fim, há que falar na agenda. Além de dinamizar workshops, eventos com produtores de vinho, convívios privados, a Mercearia Pachecas vira bar, todas as quintas e sextas-feiras, com DJ sets. O sucesso tem vindo a crescer e, nas últimas semanas, chegaram a aparecer centenas de pessoas. “As pessoas já sabem disto e vêm muito para aqui beber copos. É giro ver várias gerações e como conseguimos criar um ambiente muito diverso”, que, segundo a responsável, se faz tanto “da malta do natural wine” como dos “miúdos que vêm para a jola.”

DR

E assim Vera espera que continue. Para que isso aconteça, “temos de estar sempre a reinventar, não só no sortido que temos, mas também naquilo que entregamos aos clientes. Todos nós queremos novidades e temos de estar sempre à procura, ver o que podemos ou não ir fazendo”, considera, revelando que, se tudo correr como previsto, até ao final deste ano irá abrir uma segunda Mercearia Pachecas. Não querendo revelar a localização da próxima abertura, remata: “Achamos que é um negócio que faz sentido em vários bairros.”

Rua Artilharia, 79A (Marquês de Pombal). Seg-Dom 08.00-22.00

