Rubro organiza Jornadas Gastronómicas de Valência nos dois restaurantes de Lisboa

Até 19 de Março, é possível provar os pratos tradicionais da região da paella. O menu especial está disponível tanto no Campo Pequeno como junto à Avenida da Liberdade.

Começa esta quinta-feira, 5 de Março, e dura duas semanas: até dia 19, o Rubro acolhe nos seus dois restaurantes o que chamou de Jornadas Gastronómicas de Valência. “Uma oportunidade de provar novos pratos e petiscos, típicos de uma das regiões de Espanha mais ricas em cozinha do Mediterrâneo”, segundo o Rubro, que faz por “honrar as tradições gastronómicas ibéricas”, tanto Campo Pequeno, onde se instalou em 2006, como na Rua Rodrigues Sampaio, onde abriu um segundo espaço dois anos mais tarde.

“Com um conceito que privilegia a cozinha de produto e a promoção de sabores genuínos, apostando em confecções simples, o Rubro é o lugar perfeito para dar a conhecer novas identidades gastronómicas como a da Região de Valência e dos seus produtos típicos”, lê-se em comunicado. Além do seu prato mais popular, a paella, a gastronomia valenciana faz-se de outras tachadas de arroz e muita proteína do mar, peixe e marisco. Para Lisboa, o chef Filipe Quaresma preparou uma carta feita de tapas, raciones, paellas e sobremesas.

“Profundamente ligada ao Mediterrâneo, esta cozinha distingue-se pelo uso de ingredientes frescos, pela simplicidade e por um sabor autêntico”, continua a nota do Rubro, apresentando a carta especial para as próximas duas semanas. Nas tapas, há croquetes de tinta de choco ou bacalhau, tostadas de bacalhau e de cavala, e tartelete de sapateira. Nos pratos de partilha, as raciones, o destaque vai para propostas como a lula com cebola confitada e tinta de choco, o choco al ajillo ou o polvo assado com chalotas.

Rubro Campo Pequeno Praça de Touros do Campo Pequeno, Loja 607. Seg-Dom 12.30-23.00/ Rubro Avenida. Rua Rodrigues Sampaio, 33-35. Seg-Sex 12.30-15.00, 19.00-23.00; Sáb 19.00-23.00

