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Lisboa

Rita Cabaço
Agenda Cultural de Lisboa | Rita Cabaço

Caminho do Céu

  • Teatro
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Num tempo em que a história parece condenada a repetir os mesmos padrões de violência, medo e exclusão, Caminho do Céu, de Juan Mayorga, confronta-nos com a fragilidade humana e a facilidade com que o horror se pode tornar normalidade. A peça mergulha num universo onde o despotismo, a culpa colectiva e a necessidade de sobrevivência revelam até onde pode ir o ser humano quando deixa de questionar. Em cena de 30 de Setembro a 11 de Outubro, sexta às 19.30 e domingo às 16.00, no São Luiz. O bilhete 12€.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
12€
Horário
Sex 19.30, Dom 16.00

Datas e horários

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