Num tempo em que a história parece condenada a repetir os mesmos padrões de violência, medo e exclusão, Caminho do Céu, de Juan Mayorga, confronta-nos com a fragilidade humana e a facilidade com que o horror se pode tornar normalidade. A peça mergulha num universo onde o despotismo, a culpa colectiva e a necessidade de sobrevivência revelam até onde pode ir o ser humano quando deixa de questionar. Em cena de 30 de Setembro a 11 de Outubro, sexta às 19.30 e domingo às 16.00, no São Luiz. O bilhete 12€.
Caminho do Céu
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- São Luiz Teatro Municipal
- Rua António Maria Cardoso, 38
- Lisboa
- 1200-027
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
- Preço
- 12€
- Horário
- Sex 19.30, Dom 16.00
Datas e horários
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