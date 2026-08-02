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Lisboa

Festival OCASO
DR | Festival OCASO

Festival OCASO

  • Teatro
  • Quinta da Ribafria, Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

De 6 a 30 de Agosto, as noites em Sintra ganham uma nova dimensão sensorial. A Quinta da Ribafria é o palco da primeira edição do OCASO – Festival de Artes Audiovisuais de Sintra, um percurso imersivo que cruza luz, som e criação contemporânea. Entre sequoias centenárias e estruturas de granito, o público é convidado a explorar cinco instalações artísticas que transformam o património natural num cenário nocturno de grande impacto visual. As visitas acontecem de quinta a domingo, entre as 20.30 e as 23.00. A iniciativa é promovida pela Narrativa Aleatória Associação Cultural com o apoio da Fundação Cultursintra. O bilhete custa 5€.

Detalhes

Endereço
Quinta da Ribafria
Estrada da Várzea
Sintra
2714-501
Preço
5€
Horário
Qui-Dom 20.30

Datas e horários

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