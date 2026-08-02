A Time Out diz

De 6 a 30 de Agosto, as noites em Sintra ganham uma nova dimensão sensorial. A Quinta da Ribafria é o palco da primeira edição do OCASO – Festival de Artes Audiovisuais de Sintra, um percurso imersivo que cruza luz, som e criação contemporânea. Entre sequoias centenárias e estruturas de granito, o público é convidado a explorar cinco instalações artísticas que transformam o património natural num cenário nocturno de grande impacto visual. As visitas acontecem de quinta a domingo, entre as 20.30 e as 23.00. A iniciativa é promovida pela Narrativa Aleatória Associação Cultural com o apoio da Fundação Cultursintra. O bilhete custa 5€.