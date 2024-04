Quinta da Ribafria

A Time Out diz

Nesta propriedade de 13 hectares, situada na várzea de Sintra, destaca-se o Solar, renascentista, mandado edificar em 1541, com o seu grande torreão de inspiração medieval. Frente ao edifício pode apreciar-se um jardim de buxo, à francesa, e uma imponente escadaria e estátuas de inspiração clássica, bem como um grande tanque/espelho de água e fonte manuelina. No lado esquerdo, estende-se o pomar, com um tanque de rega ao fundo. Nas traseiras, procure a cisterna, meia escondida, onde se entrevê, na semi-obscuridade, uma belíssima abóboda de cruzaria de ogivas, com arcos e colunas esverdeadas de musgo.



O edifício está rodeado por bosques onde vai encontrar sequóias centenárias e outras árvores de porte notável, além do rio Colares, que por ali passa. E uma curiosa mãe de água/ capela/ casa de fresco setecentista, com painéis de azulejo azul e branco de cima a baixo representando cenas do quotidiano. Depois de apreciar o edificado, meta os pés ao caminho e vá desbravar os trilhos, que vale a pena.

Seg-Dom 10.00-18.00 (Jan-Mar, Out-Dez),10.00-19.00 (Abr-Set). Entrada livre