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Lisboa

Hotel Paraíso
Leandro Rodrigues Gouveia e Mariana Mazur | Hotel Paraíso, dos Finalistas da ESTC, no São Luiz

Hotel Paraíso

  • Teatro
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Há hotéis aonde se vai para dormir, outros servem para nos divertirmos. No Hotel Paraíso, as pessoas respeitáveis raramente usam o nome verdadeiro. A partir da célebre farsa de vaudeville L’Hôtel du Libre Échange (1894), de Georges Feydeau e Maurice Desvallières, este espectáculo dos alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema revisita a comédia dos excessos e da artificialidade. Com direcção de Jorge Andrade e Sara Belo, a peça equilibra-se entre o desejo de manter as aparências e a tentação constante de as perder, num ambiente surreal e absurdo. Em cena de 15 a 19 de Julho, de quarta a sábado às 19.30 e domingo às 16.00, no São Luiz. A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala, e os bilhetes ficam disponíveis no próprio dia na bilheteira do Teatro a partir de uma hora antes do evento (até dois por pessoa).

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
Grátis, mediante levantamento de bilhetes
Horário
Qua-Sáb 19.30, Dom 16.00

Datas e horários

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