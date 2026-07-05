A Time Out diz

Há hotéis aonde se vai para dormir, outros servem para nos divertirmos. No Hotel Paraíso, as pessoas respeitáveis raramente usam o nome verdadeiro. A partir da célebre farsa de vaudeville L’Hôtel du Libre Échange (1894), de Georges Feydeau e Maurice Desvallières, este espectáculo dos alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema revisita a comédia dos excessos e da artificialidade. Com direcção de Jorge Andrade e Sara Belo, a peça equilibra-se entre o desejo de manter as aparências e a tentação constante de as perder, num ambiente surreal e absurdo. Em cena de 15 a 19 de Julho, de quarta a sábado às 19.30 e domingo às 16.00, no São Luiz. A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala, e os bilhetes ficam disponíveis no próprio dia na bilheteira do Teatro a partir de uma hora antes do evento (até dois por pessoa).