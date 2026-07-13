Gonçalo Waddington encena uma das peças mais ferozes do dramaturgo sueco August Strindberg, escrita em 1887. O enredo centra-se no conflito aberto entre o Capitão e a mãe, Laura, sobre o futuro e a educação da filha, Berta. Para impor a sua vontade, Laura instila no marido a dúvida sobre a sua real paternidade, lançando-o num processo de paranóia, alucinação e demência. O espectáculo, que retrata as relações entre homens e mulheres como uma luta pelo poder, conta com a tradução de António Cabrita e Luís Miguel Cintra, e um elenco composto por Carla Maciel, Cecília Borges, Gonçalo Waddington, Hugo Narciso, Joana Bárcia, João Pedro Vaz e Miguel Sopas. Em cena de 16 a 27 de Setembro, quarta a sábado às 20.00 e domingo às 17.30, no São Luiz. O bilhete custa 12€ e 15€.
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Detalhes
- Endereço
- São Luiz Teatro Municipal
- Rua António Maria Cardoso, 38
- Lisboa
- 1200-027
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
- Preço
- 12€-15€
- Horário
- Qua-Sáb 20.00, Dom 17.30
Datas e horários
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