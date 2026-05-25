Em Polo Norte, a mala voadora propõe uma sátira provocadora: e se o Éden nunca tivesse desaparecido, estando apenas soterrado e conservado no gelo? Sob esta premissa, o espectáculo questiona se o aquecimento global poderá ser a chave para derreter o gelo e devolver o Paraíso à humanidade. Uma reflexão irónica sobre a emergência climática que sugere usar o petróleo como uma espécie de óleo de extrema-unção. Em cena de 26 de Junho a 4 de Julho, de terça a sexta às 21.00 e sábado às 19.00, na Culturgest. O bilhete custa 16€.
Pólo Norte
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Culturgest
- Rua Arco do Cego, Edifício Sede da CGD, 50, 1.º
- Lisboa
- 1000-300
- Transporte
- Metro Campo Pequeno
- Preço
- 16€
- Horário
- Ter-Sex 21.00, Sáb 19.00
Datas e horários
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