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Lisboa

Mala Voadora
DR | Polo Norte, da Mala Voadora

Pólo Norte

  • Teatro
  • Culturgest, Avenidas Novas
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A Time Out diz

Em Polo Norte, a mala voadora propõe uma sátira provocadora: e se o Éden nunca tivesse desaparecido, estando apenas soterrado e conservado no gelo? Sob esta premissa, o espectáculo questiona se o aquecimento global poderá ser a chave para derreter o gelo e devolver o Paraíso à humanidade. Uma reflexão irónica sobre a emergência climática que sugere usar o petróleo como uma espécie de óleo de extrema-unção. Em cena de 26 de Junho a 4 de Julho, de terça a sexta às 21.00 e sábado às 19.00, na Culturgest. O bilhete custa 16€.

Detalhes

Endereço
Culturgest
Rua Arco do Cego, Edifício Sede da CGD, 50, 1.º
Lisboa
1000-300
Transporte
Metro Campo Pequeno
Preço
16€
Horário
Ter-Sex 21.00, Sáb 19.00

Datas e horários

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