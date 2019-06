Conheça a nova vida do Miradouro da Vitória

Com uma vista sobre a cidade que vai da Sé à Ponte Luís I e inclui a marginal de Vila Nova de Gaia, o Miradouro da Vitória sempre foi um dos melhores miradouros da Invicta. No entanto, recentemente foi alvo de uma intervenção que lhe deu uma nova vida. As novas infraestruturas só ficam até ao fim de Junho, por isso aproveite para conhecer o espaço o quanto antes.

Agora, além de fotografar a paisagem, pode sentar-se para ver o pôr-do-sol enquanto bebe um fino ou um sumo natural, petiscar (há bifanas, pastéis de nata, presuntos e queijos), mas também fazer umas compras no mercado de gastronomia e de artesanato.

Esta transformação ficou a cargo da empresa Blue Target, que quis proporcionar melhores condições a todos os que visitam o miradouro, portuenses e turistas.

© Blue Target

Depois de apreciar a vista,aproveite para visitar outros dos sítios mais instagramáveis do Porto. A Ribeira, por exemplo, fica a poucos passos e está recheada de bons restaurantes.

