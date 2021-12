Em Águeda há guarda-chuvas brilhantes e um Pai Natal gigante

No Natal há mais magia nas ruas de Águeda, com guarda-chuvas coloridos no céu, iluminações, concertos, carrosséis e "O Maior Pai Natal do Mundo".

Durante quase dois meses, Águeda vive o Natal intensamente. Até 9 de Janeiro, quem visitar a cidade vai encontrar várias iluminações, animações de rua, espectáculos culturais, exposições, carrosséis, guarda-chuvas brilhantes, passeios, casinhas de Natal, um espumilhão de cores, um mercadinho, uma fábrica de selfies e "O Maior Pai Natal do Mundo".

© Câmara Municipal de Águeda Pai Natal gigante em Águeda

Tem 21 metros de altura, 250 mil luzes LED e está sentado no Largo 1.º de Maio. O gigantesco velhinho de barbas brancas, um recordista do Guinness, é a maior estrela do Natal em Águeda. Mas não está sozinho. No Posto de Turismo pode encontrar "O Menor Pai Natal do Mundo", uma obra do escultor Willard Wigan, que é apenas visível ao microscópio. Pode vê-lo de terça a sexta-feira, das 10.00 às 13.00 e das 14.30 às 20.00, e aos sábados e domingos, das 10.00 às 20.00.

Os famosos guarda-chuvas, que são das maiores atracções de Águeda durante todo o ano, vestem-se com mais brilho e cor nesta época. Pode encontrá-los na Rua Luís de Camões e na Rua Júlio Portela, entre outras, também decoradas com guarda-chuvas e motivos natalícios.

© Câmara Municipal de Águeda Natal em Águeda

Até 9 de Janeiro, há um programa com animações de rua, concertos no Centro de Artes de Águeda com Tiago Bettencourt (11 Dezembro), Rui Oliveira (16 Dezembro) e Orquestra Filarmónica 12 de Abril com Camané (18 Dezembro), e ainda exposições, visitas guiadas, caminhadas e actividades lúdicas e recreativas de temática natalícia. Para não perder nada da programação e conseguir apanhar todas as iluminações e decorações natalícias, o melhor é seguir este mapa.

