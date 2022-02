Há um parque de diversões em Guimarães com carrosséis, farturas e pista de gelo

Até 13 de Março, o Reino da Diversão está no Multiusos de Guimarães com carrosséis, carrinhos de choque, pista de gelo e outros divertimentos para várias idades.

Depois de dois anos de pandemia, uma feira popular é um bom programa em família ou com os amigos. Os miúdos vão adorar, mas os adultos também vão gostar de voltar a sentir-se crianças outra vez. O Reino da Diversão está aberto até 13 de Março no Multiusos de Guimarães, com entrada gratuita – só se paga para andar nas diversões, com a aquisição de "coroas".

© DR Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães

Aqui vai encontrar carrinhos de choque, carrosséis, elásticos radicais, maxi dance, escorregas gigantes, pistas de carros, pista de gelo e muito mais, para várias idades. Mas também um espaço de alimentação com os comes e bebes típicos, como farturas e cachorros-quentes.

© DR Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães

O Reino da Diversão está aberto à quinta-feira (14.30-19.30), sexta-feira e sábado (14.30-23.30), e domingo (11.00-19.30), com horários especiais no Carnaval, a 28 de Fevereiro (14.30-23.30) e a 1 de Março (11.00-23.30). A entrada no recinto é gratuita, mas para usufruir das diversões é preciso adquirir “coroas”. Nas “super-quintas”, os divertimentos têm o custo de 1€.

© DR Pista de gelo no Reino da Diversão

Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães: Alameda Cidade de Lisboa, 481 (Guimarães). 253 520 300. Até 13 Março, Qui 14.30-19.30, Sex-Sáb 14.30-23.30, Dom 11.00-19.30, 28 de Fevereiro (Seg) 14.30-23.30, 1 de Março (Ter) 11.00-23.30. Entrada livre.

Mais para fazer no Minho:

+ Aldeias, as pequenas maravilhas do Minho

+ Refúgios de ecoturismo onde o Minho é ainda mais verde

+ Há novos passadiços no Minho para descobrir a Cascata do Fojo

+ Há um novo baloiço para voar entre o Minho e a Galiza

+ O maior baloiço de Portugal inaugurou às portas do Gerês

+ Gerês vai ter 126 dias de caminhadas guiadas até Dezembro